庆祝成立40周年 学生通讯员致敬过去展望未来

美术通讯员在小市集上大显身手，为出席者提供现场画肖像的服务。（摄影通讯员刘瑞怡摄）

“40年如一日薪火相传，通讯员创作之火生生不息” 联合学生通讯员俱乐部的40周年庆兼颁奖与交接典礼于8月26日圆满落幕。约250名新旧学生通讯员齐聚报馆礼堂，共贺学生通讯员俱乐部成立40周年的里程碑。此次的颁奖典礼以“传承”为主题，出席者中包括了第一届的前辈至第37届的新人、学生通讯员的现任与前任顾问，以及新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲，共同见证极具意义的这一刻。

为配合40周年庆，来自第23届的潘勇全（34岁）在典礼前发起了一场“老鹰“分享会 ，并邀请四位来自不同领域的学生通讯员前辈：《联合早报》高级摄影记者蔡家增、本地学者陈志锐博士、本地创意媒体人王朝弘、台湾TVBS主播兼首席外交军事记者刘亭廷，来分享他们在学生通讯员时期的收获与心得。

本地创意媒体人王朝弘（右二）在分享会上讲述自己难忘的学生通讯员之旅。（摄影通讯员刘瑞怡摄）

筹备工委在礼堂外安排了一个小市集，售卖40周年的特别周边产品如T恤和帆布包，以及用学生通讯员作品定制而成的钥匙扣、明信片、贴纸等。小市集还放置了由工委何陈思蕊（16岁）设计的时间胶囊。随着出席者的到来，一张张写满祝福和愿望的卡片沉淀于胶囊里，在永不停息的时间里存留此刻的回忆和对未来的祝愿。小市集也为写作、摄影、美术各组学生通讯员提供了展示平台，美术通讯员在自己的摊位上一展身手，现场为出席者画肖像。

写作通讯员在小市集上展示过去一年的成果与活动照片。（摄影通讯员詹歆仪摄）

创意舞台剧穿越时空

为典礼拉开序幕的是一出充满惊喜和创意的舞台剧，名为《不一样的专题会议》。讲述了三名懵懵懂懂的第37届 “新鹰” 穿越时空，遇到了第七届的学生通讯员“老鹰”，并互相交流和学习。这场表演以轻松有趣的方式，回看了学生通讯员40年来的历史，也呈现出所经历的科技变化。

身为演员兼工委的石玙琪（17岁）说：“困难当然是有的，我作为演员时碰到的挑战是剧本的修改，好多场彩排都要靠临场发挥。当工委时也碰到了改稿的挑战，我负责的证书设计就经历了十多次的改稿。但最终流程顺利，也结识了新朋友，一切付出都是值得的。”

学生通讯员顾问杨漾（右起）为群鹰组长陈昊轩、黄子家颁发服务奖。（林明顺摄）

工委们也围绕“创作之火”的概念，精心准备了一个40周年纪念视频，鼓励全体学生通讯员以梦为马，将对创作的热爱化为持续前进的动力。最后以前辈们的美好祝福做结尾，在感动之余给通讯员立下志向。

此次的活动除了欢庆40周年，也进行了常年的颁奖与交接典礼。今年一共颁发了18种不同类型的奖项，以表彰学生通讯员一年来的辛勤付出与优异表现。现任主席周佳铃（19岁）在交接仪式上，亲手将代表学生通讯员俱乐部的信物交予新任主席王博涵（22岁）。主席周佳铃也在致词中重新推出学生通讯员的内部刊物——会讯。

现任主席周佳铃（19岁）（右）将代表学生通讯员俱乐部的信物亲手交予新任主席王博涵（22岁）。（林明顺摄）

临近典礼尾声时，40周年大蛋糕在欢呼之中切开，这代表了对学生通讯员过去的致敬与展开对未来的向往。之后，蛋糕由在场所有人享用，一起品尝这块有形的回忆。

40周年大蛋糕在欢呼之中切开，祝联合学生通讯员俱乐部40周年生日快乐。（林明顺摄）

作为第一届的学生通讯员和曾经的顾问，《新明日报》总编辑朱志伟（55岁）受访时说：“40周年庆不仅仅是一个隆重的活动，也是在日后为通讯员提供许多珍贵回忆的场合，我认为那天的活动与舞台都恰如其分地做到了这一点。令我深有感触的是，很多老鹰都用‘回家’来形容这次的聚会，包括专程从国外回来，以及特意放下手中工作前来赴约的老鹰们。”