庆祝成立40周年 学生通讯员致敬过去展望未来

青春+ 庆祝成立40周年 学生通讯员致敬过去展望未来周佳铃、何陈思蕊（ 联合学生通讯员）发布 / 发布 / 2023年9月6日 5:00 AM 学生通讯员大家庭齐聚一堂共庆40周年。（陈渊庄摄） 老鹰归巢一起合影留念。（摄影通讯员孙翠璘摄）字体大小:小中大 美术通讯员在小市集上大显身手，为出席者提供现场画肖像的服务。（摄影通讯员刘瑞怡摄）“40年如一日薪火相传，通讯员创作之火生生不息” 联合学生通讯员俱乐部的40周年庆兼颁奖与交接典礼于8月26日圆满落幕。约250名新旧学生通讯员齐聚报馆礼堂，共贺学生通讯员俱乐部成立40周年的里程碑。此次的颁奖典礼以“传承”为主题，出席者中包括了第一届的前辈至第37届的新人、学生通讯员的现任与前任顾问，以及新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲，共同见证极具意义的这一刻。为配合40周年庆，来自第23届的潘勇全（34岁）在典礼前发起了一场“老鹰“分享会 ，并邀请四位来自不同领域的学生通讯员前辈：《联合早报》高级摄影记者蔡家增、本地学者陈志锐博士、本地创意媒体人王朝弘、台湾TVBS主播兼首席外交军事记者刘亭廷，来分享他们在学生通讯员时期的收获与心得。 本地创意媒体人王朝弘（右二）在分享会上讲述自己难忘的学生通讯员之旅。（摄影通讯员刘瑞怡摄）筹备工委在礼堂外安排了一个小市集，售卖40周年的特别周边产品如T恤和帆布包，以及用学生通讯员作品定制而成的钥匙扣、明信片、贴纸等。小市集还放置了由工委何陈思蕊（16岁）设计的时间胶囊。随着出席者的到来，一张张写满祝福和愿望的卡片沉淀于胶囊里，在永不停息的时间里存留此刻的回忆和对未来的祝愿。小市集也为写作、摄影、美术各组学生通讯员提供了展示平台，美术通讯员在自己的摊位上一展身手，现场为出席者画肖像。 写作通讯员在小市集上展示过去一年的成果与活动照片。（摄影通讯员詹歆仪摄）创意舞台剧穿越时空为典礼拉开序幕的是一出充满惊喜和创意的舞台剧，名为《不一样的专题会议》。讲述了三名懵懵懂懂的第37届 “新鹰” 穿越时空，遇到了第七届的学生通讯员“老鹰”，并互相交流和学习。这场表演以轻松有趣的方式，回看了学生通讯员40年来的历史，也呈现出所经历的科技变化。身为演员兼工委的石玙琪（17岁）说：“困难当然是有的，我作为演员时碰到的挑战是剧本的修改，好多场彩排都要靠临场发挥。当工委时也碰到了改稿的挑战，我负责的证书设计就经历了十多次的改稿。但最终流程顺利，也结识了新朋友，一切付出都是值得的。” 学生通讯员顾问杨漾（右起）为群鹰组长陈昊轩、黄子家颁发服务奖。（林明顺摄）工委们也围绕“创作之火”的概念，精心准备了一个40周年纪念视频，鼓励全体学生通讯员以梦为马，将对创作的热爱化为持续前进的动力。最后以前辈们的美好祝福做结尾，在感动之余给通讯员立下志向。此次的活动除了欢庆40周年，也进行了常年的颁奖与交接典礼。今年一共颁发了18种不同类型的奖项，以表彰学生通讯员一年来的辛勤付出与优异表现。现任主席周佳铃（19岁）在交接仪式上，亲手将代表学生通讯员俱乐部的信物交予新任主席王博涵（22岁）。主席周佳铃也在致词中重新推出学生通讯员的内部刊物——会讯。 现任主席周佳铃（19岁）（右）将代表学生通讯员俱乐部的信物亲手交予新任主席王博涵（22岁）。（林明顺摄）临近典礼尾声时，40周年大蛋糕在欢呼之中切开，这代表了对学生通讯员过去的致敬与展开对未来的向往。之后，蛋糕由在场所有人享用，一起品尝这块有形的回忆。 40周年大蛋糕在欢呼之中切开，祝联合学生通讯员俱乐部40周年生日快乐。（林明顺摄）作为第一届的学生通讯员和曾经的顾问，《新明日报》总编辑朱志伟（55岁）受访时说：“40周年庆不仅仅是一个隆重的活动，也是在日后为通讯员提供许多珍贵回忆的场合，我认为那天的活动与舞台都恰如其分地做到了这一点。令我深有感触的是，很多老鹰都用‘回家’来形容这次的聚会，包括专程从国外回来，以及特意放下手中工作前来赴约的老鹰们。” 典礼结束后，新旧学生通讯员围成一圈唱起了会歌《友谊保鲜法》。（林明顺摄）请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 @世代 【字食族】黄信谊：平凡之路 【校果】裕驱初院跨学科活动 以身边的科学激发探索热情