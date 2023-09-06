字食族入选作品之五 李画扬：望

指尖没有形状的风亲吻着每个过客，轻轻地穿行在荒原的每一个角落。它没有质感，无法被触摸，却带来一种微妙的触动。

闭上双眼，我置身于一片荒芜之地。周围弥漫着沉寂和寂静，仿佛时间也在这片荒原上停滞不前。而在这寂寞的荒原上，独自矗立着一盏老路灯，和无数巡行的飞鸟。

老路灯伫立在那里，它的光芒已经黯淡，照亮的范围也变得有限。它是这片荒原中唯一的照明之源，守护着这片寂静的空间。时间捂住了它的眼睛，它看不见重逢时的欣喜若狂，看不见离别时无声的泪水。

指尖没有形状的风亲吻着每个过客，轻轻地穿行在荒原的每一个角落。它没有质感，无法被触摸，却带来一种微妙的触动。风中弥漫着草木的芬芳，带着远方的气息，好似一封大自然寄给我的明信片。

我坐在老路灯下，静静地凝视着它，它看上去如此平凡，却承载着旧火车站无数个夜晚的守望。它见证了时光的流转，目睹了无数旅人的来来往往。它是这片荒原中的一束光明，带给荒芜中的人一丝温暖和希望。

我相信老路灯会等到这片荒原重新焕发生机的一天。灿烂的阳光下鲜花盛开，小草绿意盎然，生命在这片荒凉中找到生根的勇气。

睁开眼，那条长长的铁轨通向层层叠叠的绿意之中，直至看不见尽头。我的发梢微微扬起，自由的风在我耳畔呢喃：“天气好的时候，不妨停下脚步写一些特别平凡的事。”

飞鸟停在老路灯上，因为那是它的月台。