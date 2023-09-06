字食族入选作品之四 江新月：灰尘

我其实一直在飞翔，只是飞越的是时间的铁轨。这条轨道上他们都渺小如灰尘，我默默守护着每一粒灰尘的旧事。

旧铁轨上了年纪，却仍有旅客来探索其历史，可历史岂是书里的几行字所能诠释的？我注视着他们，一如既往。

轻叹，为那些只有我仍在守护的旧事。

他们谈论着车站建立的年代，仿佛它只是个无足轻重的短语。可对我，那是英国官员谈论经济大萧条，是爱国青年对远方战火的不平之情......

那时铁轨刚建成。我作为房梁上的一粒灰尘，俯视着一切。世界对我来说是新的、生机勃勃，像这铁轨一般。我贪婪地窃听人们对话，风为我翻译这铁轨的一切，用我向往的远方气息吻我。他爱我对这世界的耐心，我却爱他能自由地飞翔。

他问，飞翔有何好？你独自飞过1942年的炮火，只看到血腥的空气把人间描绘成悲苦。

我反问，飞翔有何不好？无论你飞翔与否，枪的扳手早已被按下，可飞翔让你触碰逝者最后的思念和叹息。

我求他带我去看火车终点，我窃听的谈话的尽头。我好奇1960年代那对跨种族情侣吻别后是否重逢，好奇1970年代那个孩子的组屋是否真的高入云霄......

带走我的却是翻新车站的挖掘机。房梁更换，我飘落成地面的灰尘，不再俯视寿命短暂的人们，只凝视着鞋子琢磨他们的故事。地面没有风，他和一双双路过的鞋子一样会去灰尘飞到的远方。

可我知道我有自己的使命。

我其实一直在飞翔，只是飞越的是时间的铁轨。这条轨道上他们都渺小如灰尘，我默默守护着每一粒灰尘的旧事。

因为灰尘的灰，在时间的叙事里，就是熠熠生辉的辉。