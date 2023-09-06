字食族入选作品之六 陈思洁：摘叶子

想想人设定了 “禁止” 一词，消除了自己心中那些脆弱的欲望，也在世间立了许多隐形的墙。路边的叶子紧跟着失去了颜色，最后干脆在我的世界里失联了。

经过那段狭窄的路时，路旁的小草刮着我的小腿，痒痒的。低头一看，我的目光便落在草丛一片心形的叶子上。我弯下腰来，指腹轻轻摩挲着那片我钟意的叶子。

它真的好小、好软，握着它就像握住婴儿的手一样。它光滑的叶面一摸过去，还只有叶脉处有点粗糙。那时，我是真想把那片叶子摘下来、带回家。只是我不能。我忍不住再揉了揉它，好像揉重了点，空气中多了一缕淡淡的清香。凑近一闻，它没有玫瑰花的热烈张扬，只是一片心形叶子散发的香味。

猛然间，“世界之肺” 在我眼里已经不再是森林了。每片叶子都是 “世界之肺” 的“细胞”，共同为世界呼出氧气！唉…… 它何止是一片心形的叶子呢。现在，我更不能摘它了啊！

还记得小时候 “摘叶子” 就在幼儿园的活动单上出现过，那时所有人的纸上都粘着一片片红橙黄绿的叶子，一页页都是快乐的颜色。过后，生活有了法律这本书，白纸上印着黑色的文字：“禁止摘叶子”。想想人设定了 “禁止” 一词，消除了自己心中那些脆弱的欲望，也在世间立了许多隐形的墙。路边的叶子紧跟着失去了颜色，最后干脆在我的世界里失联了。

起风了，一片片叶子沙沙作响，手中的那一片也悄悄蹭了蹭我的手心。

这一天，“禁止摘叶子” 仍是白纸上印着的黑色文字，没有丝毫改变，只是它在我心中却成了一幅细腻的心形叶画作。随着我的脉搏跳动，片片叶子也一起跳动着生命。

这一天，我又长大了。

从此，我不再摘叶子了。