【字食族】李汶轩：魇

等到人们都聚集到一块儿，大家的影子就会交织在一起，勾勒出一个鲜明的轮廓。然而，夜晚时分的它就化为一丝残影，随着光亮的消失也遁迹在黑暗之中。

我常在白天与黑夜交替的罅隙中徘徊，像是行走在悬挂于百米高的钢丝，步步为营。我深知白天与黑夜不能相互共存。倘若同时一脚踩在艳阳白地上，另一脚浸在黑夜的墨海中，瞬间便会失足坠入无底洞。迄今为止，我的人生也按照惯例，像朝阳东升，夕阳西落般规规矩矩地匍匐前进。在狭窄的空间里头，我不时也会压低身段，十二分地谨小慎微，唯恐一时不留意而避之不及。有一回，我发现了一个能够游走于黑白两界的“电梯”。于是乎，我常常乘搭那电梯，告别那憋屈的日子。

犹记白天酷热难耐，天空就连那雪一般的白云也逐渐被融化殆尽。低着头的我只能看见人们脚下的黑影在手舞足蹈。有时它忽而飞到我脚下，有时便藏到别人的身后，神出鬼没。我注视别人的影子，同时也留意那跟着我的残影。因为感觉那种形影不离的存在微妙至极，形同分身。等到人们都聚集到一块儿，大家的影子就会交织在一起，勾勒出一个鲜明的轮廓。然而，夜晚时分的它就化为一丝残影，随着光亮的消失也遁迹在黑暗之中。

某日乘搭电梯时，我愕然发现影子中仿佛藏着一个人，他也好像在注视我的一举一动。想到这里，我不由得浑身颤栗。那一天，我坐立不安，我身怕有一天我看到的影子不再是我的投影。他始终与我保持一定的距离；每当我尝试接近他，他就会缩成一团，而一旦我试图远离他，他就会千方百计地接近我，就算把自己的躯体拉得快要散开了也缠着我不放。久而久之，这种若即若离的状态让我逐渐习惯了他调皮的习性。后来，我便养成一种警惕的心理，不得离他太远，同时也不能走得太近。

除了偶尔发出机械的转动的响声，电梯里静得骇人。在电梯门倏然闭合之际，有人迅速拦门走进来。他是一名中学生，身后拖着长长的影子，脸色发青。探头一看，黑影中男孩的手脚被五花大绑，四周的几个人影都在轮流将手中的绳子拴在他脆弱的心灵上。接着，他们随意地拉扯着拴在身上的绳子，拉不动了便一走了之。殊不知在他身上留下一道深深的烙印，将那刚长出的双翼给禁锢了。接着，电梯突然往下降，来到了另一端的“黑夜”。

稍顷，电梯又停下了。这次，一个横眉怒目的中年上班族疾步跨入电梯。只见那人呼呼地喘着大气，不知道是因为气急败坏亦或是身负重担而劳累喘息。与此同时，一个高大的身影紧跟其后。那牛头马大的黑影劈头盖脸似的附在他身上，仿佛下一秒就要夺走他半条命。搭在他肩上的黑影散发出一股金属的臭味，述说着那不可名状的工作压力。他的背影令人惊悚不已，他背后密密麻麻全部长满了千万根刺，积日累月的心酸就实实在在地扎在那憔悴的身躯上。奇怪的是，他已经停止了挣扎而任由那形同巨兽的鬼影慢慢吞噬。

霎时，我感觉身后有动静，便转头看。黑影的深处暗藏着好几只形色鬼魅的饿兽，纷纷张着满嘴獠牙的血盆大口等待猎物的出现。我心中一惧，连忙想抽身离开，但为时已晚。那锋利的爪子牢牢地把我固定在原地，使我动弹不得。瞬间，我的影子似乎被强行吞食了，好几个黑影重重叠叠地聚集在一块儿。这群黑影扭成一团，显得面目可憎，巍然组成一个黑乎乎，狰狞可怖的庞然大物。

当我恍然回过神后，只见脚下的黑影，那熟悉的獠牙正朝我虎视眈眈。

时过片刻，我感觉灵魂深处与“它”合二为一。

最后，电梯里只剩下我一个人。

一切又恢复了原来的平静。