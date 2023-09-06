【字食族】黄信谊：平凡之路

那一晚，陌生的一家人的无意之举捎来了沁人的风，吹散了炎热，也吹散了心中的躁郁。祝愿他们，祝愿自己，也祝愿你能够直面平凡，却不止于平凡。

七月，这个夏季最热的某一天，我和朋友在难以忍耐的热浪中躲进了街角的一家小酒吧。想着听听歌小酌一杯，等待夜晚吹散炎炎的酷暑。

酒吧提供点歌服务，这是我喜欢的环节，不是因为能点想听的歌，只是因为能凑热闹。一会看看点了 《情非得已》的是哪对吧台的情侣，一会看看点了 《朋友》的有着怎样令人羡慕的友情。酒吧昏暗的灯光让人看不清点歌人的神情，只听音乐娓娓道来其中的故事。

在我们饱受耳福即将离开时，一对父母给13岁的孩子点了一首朴树的《平凡之路》祝他生日快乐，祝愿他始于平凡，忠于美好。

“我曾经失落失望，失掉所有方向，直到看见平凡，才是唯一的答案……”

歌曲还在唱着，我收起了八卦的心，不再探究其背后隐藏的故事，在起伏跌宕的歌声中跌跌撞撞地闯进了自己的回忆里。

你长大以后想要做什么？一个永不过时的提问，问的人或许没带什么目的性，答的人也未必真正地思考过这个问题。毕竟还是玩泥巴的年纪，与其担忧自己的未来，比较担忧的是放学后要怎么偷看电视。对于这个问题，很长一段时间我的回答都是“画家” 和 “百万富翁“。

画家和百万富翁这两个梦想说不上平凡，但也绝不能说它庸俗且异想天开，对着连素描和数学基本公式都还没弄清的小孩的梦想评头论足实属不妥。在记忆的深处，我翻箱倒柜地找出被尘封的梦想，扬起的尘土逼得我眯起了眼，尝试用不断的咳嗽吐出胸口那阵不舒服的瘙痒，原来找寻自己过往的遥不可及是这种感受。

抛开百万富翁不说，现在的我虽然跟画家不太沾得上边，但也如愿以偿地踏入了设计行业，学习建筑设计。但其实画自己的感受和画建筑图纸是有天差地别的。建筑对于图纸精准的要求限制了绘画的自由，限制了我飘散的思绪，把它们锁在了我自己画下的边边框框之中。我变得有点厌恶直线，厌恶尺子。仿佛不是在用尺子度量图纸的精准，而是在禁锢我对自由的向往。图纸上不容许有任何偏差的直线影射着我生活的道路，平凡而又看不见尽头。我开始觉得我掉进了平凡设下的陷阱，不禁回想到底是在哪一阶段做的决定将我推向了这一片迷雾之中，遗失了方向。我不再幻想自己有任何天赋或特别之处，对于赞赏也归功于运气。

我相信平行时空，就像我相信宇宙万物的存在一样。平行世界里的我或许跟这个时空的我有着相似之处，也或许过着截然不同的生活，甚至以另一种姿态存活在宇宙中。可能性是无限的，我也是无限的，想来实在有趣，就像人们时常会给自己的“如果”设定。“如果我没成为……，我现在一定是……”。无论结果的好与坏，我经常应用“如果”设定，或许只是单纯地想象一下所有的可能性，也或许是不满于现状。

生活始于平凡，也趋于平凡。我在平凡的陷阱中越陷越深，双腿被由思绪幻化成的浑浊淤泥拉扯住，即使空气逐渐稀薄，也无力挣扎。直到那天酒吧的歌声闯了进来，才迸裂出一条细缝，任迎面的风抚平忐忑，拂去郁郁。乘着那一阵风，我好像也回到了13岁，给自己点了一首平凡之路。13岁的我安抚着十年后现在的自己，我明白我无须再思考过去做的抉择的对与错，只要尊重并认真对待现在做的每一个决定。

“易碎的，骄傲的，那也曾是我的模样……”

我想未来很长一段时间我都会想起夏季的这个夜晚，我选择了相信时间铸就的自己，将尺子直线什么的都抛之脑后，“如果”设定修正为“与其不如”设定。与其沉溺过去，不如主宰现在。那一晚，陌生的一家人的无意之举捎来了沁人的风，吹散了炎热，也吹散了心中的躁郁。祝愿他们，祝愿自己，也祝愿你能够直面平凡，却不止于平凡。