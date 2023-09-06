【校果】裕驱初院跨学科活动 以身边的科学激发探索热情

8月2日下午，裕廊先驱初级学院里分外热闹。从中庭到食堂，排列着各式各样互动活动的展位，等待着大家的光临。师生三五成群地以小组的形式，拿着活动“通行证”兴致勃勃地光临每个展位，参与具互动性的活动，在自己的“通行证”上收获一个个特别的印章。

师生们积极参与各个展台的互动活动。（裕驱初院提供）

这究竟是什么特殊的日子呢？原来，这就是裕驱初院“万众期待”已久的“跨学科综合教育日”——STEAM Day。这是受到国际前沿的STEAM教育启发，让学生通过涵盖数理、人文与社会科学等多学科展台上的互动元素进行体验式学习，扩大学生视野，培养跨学科学习的观念。所有参与的展台都是在教师的指导下，由学生自己设计与策划，让他们得以大显身手，一展自身所学。24个活动展台涵盖了数学、化学、物理、生物、计算机以及人文与社会科学，可谓琳琅满目，令大家目不暇接。

奶油魔术（Creamy Alchemy）：吃冰淇淋了解化学原理

在所有展台中，有一个人气最旺，前来参与活动的学生络绎不绝，几乎达到“人满为患”的程度。这个展台就是化学区的“奶油魔术”。学生通过简单的原材料，在不到10分钟的时间内，制作出美味可口的冰淇淋。每个前来参与活动的学生手中都捧着清新凉爽、让人垂涎欲滴的冰淇淋，脸上洋溢着欣喜的表情。在体验这项有趣的活动后，想了解其中的原理？负责展台的学生为大家解释：简单快捷地制作冰淇淋，只需牛奶、冰块和盐作为原料，而盐和冰块混合在一起，能够让冰块快速融化，并从周围环境中大量吸收热量，牛奶也就会快速冻结成冰淇淋。了解这个原理后，学生们以后在家也可以制作出属于自己的美食，亲身体会化学的美妙，增长我们学习化学这门学科的兴趣。

球体里的火花（Sparks in Sphere）：奇妙实验了解物理原理

物理区的“球体里的火花”展台也是颇受欢迎的活动之一。这个展台主角是一个通着电的“等离子球”，里面放射着神秘而绚丽的弧形彩光。随着我们手指的触摸，那彩光不断游动，让人浮想联翩，让人啧啧称奇。展台的另一边正在展示一架范氏起电机（Van de Graaff generator），也称“范德格拉夫起电机”。这种起电机利用移动皮带在装置圆柱顶端的空心金属球上积聚电荷并产生静电。当我触碰起电机上的铁球时，其顶端的一簇细毛竟然竖了起来。展台的负责学生笑着让我触碰身旁随行同学的手臂。当手指碰上手臂的瞬间，我们两人同时感到酥酥麻麻的电流。我们对这个奇妙的触感感到惊奇。而惊奇之余，负责的学生拉开了起电机前面的毛毯，让我重新进行这个实验。抱着好奇的心态，我再次触碰了铁球，竟然却没有了先前的效果。

“等离子球”里放射出神秘而绚丽的弧形彩光。（裕驱初院提供）

负责展台的高一学生赫曼向我们介绍了“等离子球”和范氏起电机的原理，以及在日常生活中的应用。他受访时说，这次负责物理展台的经历让他收获满满，既丰富了自己的知识，也有机会把相关知识分享给同侪与老师，同时还锻炼了自己的组织与沟通能力，真是一举多得。

受访的高一学生陈可颖表示，这次“跨学科综合教育日”的活动不仅好看、好玩，也跟日常生活息息相关，属于“身边的科学”。通过参与一系列的互动活动，拓展了知识面，并激起了她热爱科学、热爱生活、热爱探索的热情。

一整个下午的活动，让学生们思维有所碰撞，也点燃了他们的兴趣，打开了大家的视野……裕廊先驱初院的学生在这次圆满开展的活动中，感受到了跨学科综合教育的妙趣横生，也给负责组织工作的学生提供了一个展示自己的舞台，为增强校园的学习氛围添砖加瓦。