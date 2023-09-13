字食族入选作品之八 彭怡茜：九重葛

可是花凭什么成为别人的装饰品呢？花应该绽放的，绚烂的，明艳的。

车水马龙的道路上，仅有九重葛独自绽放。

记忆中故乡家门前有棵被九重葛缠绕的树，看起来就像一棵“九重葛树”。二月的风一吹，花瓣在风中舞蹈。当时觉得好玩，喜欢在花瓣掉下来时尝试接住，和朋友们比谁接的多。

花瓣掉了没什么，明年还会开的，不是吗?

直到后来，老家被拆了，树和九重葛一起被砍了，朋友们搬家的搬家，出国的出国，再也没有见过这么漂亮的九重葛了，再也没有接过花瓣了。

几年后来到这个城市，发现这里的人行天桥都有九重葛作点缀。当时是12月，觉得这个时候的九重葛竟然能开花，神奇。后来才知道这里的九重葛都是被技术育种和调控过的，不会有空枝的时候。

不是很好吗？一年四季都有花在点缀这个城市。

真的好吗？万物都有自然生长的权力，没有人有资格去改变其形态，不是吗？

经过人为的改变，九重葛除了一年四季风雨不改——都开花，还不会轻易掉落，不会给人这么大的麻烦去清理，也因此在人行天桥上随处可见。包叶的颜色也不再那么艳丽。这本不是一件好事，却让她成了最棒，最“美而不招摇的”，属于这个城市的装饰品。

可是花凭什么成为别人的装饰品呢？花应该绽放的，绚烂的，明艳的。

人行天桥上都是九重葛。

可我再也没有见过随风舞蹈的九重葛花瓣了。

编按：据公开资料，九重葛，又名叶子花，花期长（11月到翌年3月），温暖地区可长年开花，花位於大而且色彩鲜艳的包叶（花苞）之中，花朵较小，白色、黃色或黄绿色，三朵聚生，包叶是它的主要观赏部分。