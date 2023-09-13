【字食族】彭怡茜：仓鼠

我们也许不落魄，也许在别人看来甚至是幸福的，被养着，不愁吃喝，干干净净的。可这并不意味着我们一定活得自在，快乐。

学校里养着两只仓鼠，每次放学后都有一群人在笼子外面看着，有时打开笼子，伸手触摸。有些人见不到它，便在它的笼子里用手翻找着，企图将仓鼠抓出来。

有一次，一个学生把仓鼠放在手心上把玩，仓鼠受到惊吓，咬了一口。学生尖叫着甩开，仓鼠掉到地上，被旁边正在玩闹的学生一脚踩了，一命呜呼。从此，学校里养着一只仓鼠。

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我总是觉得，仓鼠是一种可怜渺小的动物，原因有下:

一，虽然仓鼠都在笼子里，不愁吃喝。但他们真的快乐吗?

二，仓鼠永远都在笼子里。它被动地接受着一切，无法选择想要的生活。它在笼子里，透过缝隙看着外面的世界，近在咫尺，又触不可及。好像只有奋力一跃，才能跳出这个牢笼。然而，接下来迎接我们的，也许是一只早已准备着的大手，把仓鼠转移到更高，更结实的笼子里。

三，就像开头所说，仓鼠的生命是脆弱的。在别人眼中小小的打击就足矣致命。网上看过一个论坛，题目是“仓鼠的死因”。人们像讨论笑话一样地说着自己的仓鼠是怎么死的。有跑到沙发上被坐死的，有踩死的，有吃东西被呛死的。是那么的脆弱，无力，连自己的生命都无法把握。

四，仓鼠会吃自己的同类，甚至是自己的孩子。他们过强的领地意识使他们对同类抱有很强的敌意，会攻击，撕咬同类，直到死亡。而当仓鼠感到害怕或恐惧时，他们会控制不住自己杀死并吞噬自己的幼崽。

五，仓鼠以为，只要不停奔跑，就能逃出环境，不曾想，它正在跑轮上。无论多么筋疲力尽，依然会回到原点。它周而复始地重复着枯燥乏味的动作，仿佛这样可以让它的生活更有意义。

可是，就算发现了又能如何？它，也许也只能没日没夜地跑，麻痹自己，让自己没有精力思考自由。

悲哀至极。

可是，仔细想想，人不也是如此?

最近很火的词，叫做“鼠鼠文学”。许多人以“鼠鼠”或者”老鼠”自称，说出自己的故事，诉说自己窘迫，卑微的一生。

图／Pixabay

但我觉得，多数人更像仓鼠。原因有下:

一，我们也许不落魄，也许在别人看来甚至是幸福的，被养着，不愁吃喝，干干净净的。

可这并不意味着我们一定活得自在，快乐。

二，我们被困于无形的牢笼，逃不出，只能接受并适应。我们看不到牢笼的样子，因此即使想要逃出，也无法找到方向，只能无方向地猛冲直撞，直到筋疲力尽，放弃抵抗，泄气地，颓废地停在原地。

三，我们的生命是脆弱的，每天都有成千上万的人因为各种原因离开这个世界。

四，我们会吃自己的同类。当然，这不是十宗罪，也不是犯罪纪录片。可是，这确实是一个“吃人”的世界。父母“吃”孩子，吞噬孩子的灵魂，也并非新事。当然，这也许是属于东方教育的特色。

五，我们以为，只要一直努力，就可以成功，迎接更好的生活，可是多数人一辈子的努力，也不过是原地踏步，最终依然困在原处。多少人日复一日，重复着一样的工作，明明早已失去热忱，却不想，或是不敢停下。

我看着一群仓鼠。

一些仓鼠正在寻找出路，一些仓鼠已经放弃并接受命运的安排，一些仓鼠麻木自己，一些仓鼠嘲笑仓鼠，一些仓鼠吃了其他仓鼠。

我为他们感到悲哀。可我也在其中。

我们将仓鼠困在笼子里，仿佛那样我们便不是被困住的一方。

可我们都是渺小，无力掌控自己命运，无法改变任何事物的仓鼠。

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学校里养着两只仓鼠，每次放学后都有一群人在笼子外面看着，有时打开笼子，伸手触摸。有些人见不到它，便在它的笼子里用手翻找着，企图将仓鼠抓出来。

有一次，一个学生把仓鼠放在手心上把玩，仓鼠受到惊吓，咬了一口。学生尖叫着甩开，仓鼠掉到地上，被旁边正在玩闹的学生一脚踩了，一命呜呼。从此，学校里养着一只仓鼠。

后来才知道，学校里本来养着四只仓鼠。