【字食族】陈思洁：不平等的条约

若这些 “牺牲” 都是借来的，就算大自然不来讨债，我们有什么能还给它们的吗？我们能拿什么还它们那么多无辜失去的生命，那么多原本很美好的 “家”？

清晨，前往学校的巴士经过那片草地时，空调呼出的一股股寒意渗透我的内心。中学四年了，我就在上百辆这样的巴士里，眼睁睁地看着一栋栋拔地而起的高楼渐渐挡住朝霞，看着同样正值青春年华的一片草地被扼杀。

从前，那里还是广阔的一片青青草地。草丛深处的温柔魔法师还没消失，依然在施法隐去水泥森林的压迫感，让人们短暂忘却城市的拥挤。要说整个长达30分钟的巴士路线，也唯有经过草地的这段路深受我双眼的喜爱！清晨的天空还有朝霞这天才化妆师，适当涂上一点橘黄色和朱红色，再任颜色自由交融，顽皮地染到几缕云彩身上。旭日初升，放眼望去都是细长的野草，骄傲地披着金黄色的衣裳，不停地在微风中跳着舞……

直到一切开始进入了倒计时。

草地变成了建造新组屋的工地，边缘围起了白色的安全围篱，贴着 “闲人免进” 的告示牌。工地里时不时有货车进进出出，时不时有挖掘机在运作。印象中，没用多久时间，工地已经处处堆满了施工材料和红如血的泥土，半点不见从前绿油油草地的影子。伴随着高大起重机的出现，新组屋慢慢成形，却也一点点遮挡住了从前清晨的美景。

当初几堆血红的泥土在时间的推移中成了一片刚上了漆、平均足有20多层楼高的新组屋区。今日的清晨，它们傲然耸立着，代替原来的青草闪耀着充满希望的光芒。在不久的将来，它们将迎来第一批住户，被一群人赋予新生命，幸福地称为 “家”。

到了那时候，谁又还记得曾经那片草地还是一群性子内敛的 “小居民” 引以为傲的 “家”？

曾经，那里还屹立着几棵孤零零的老树。它们的树干颜色较为灰暗，叶子也没有寻常马路旁的树茂盛。或许它们一生也没被任何人真正地关爱过，但从生根的那一刻起它们就一直静静地守护着那一片天地，保护着它们的 “家”。偶尔还会有几群鸟儿落在它们的树枝上歇息，在草丛中的小水坑里玩耍。好几次，在巴士经过那段路的几分钟里，我还亲眼看到了一只好像白鹭的鸟在草丛中游走。当它们的 “家” 变成了工地，它们这些原本的 “居民” 也彻底成了 “闲人”，被抹去了的存在。过后每经过那段路，哪怕再累，我也会抬头，全神贯注地盯着巴士窗外，拼命寻找它们。

只是次次都以失败告终。

直到我已经不再乘坐那辆巴士的那天，我应该也不会成功了。

此时，我不禁想起近年来，多少片树林倒在了人类的手下，多少片动物的家园毁在了人类的机器下。大自然一辈子辛辛苦苦孕育生命，创造无数的 “家”，都在瞬间化为乌有。哪怕是历经几世纪的湖水河流，百年树木，还是刚发芽的幼苗，刚出生的小生命。它们一生还未结束，甚至有些一生还未开始，就为了我们的发展，牺牲了一切。

今天，我们伟大的人类社会就是悄悄建立在它们的牺牲之上。

人们讲究 “有借有还”。

若这些 “牺牲” 都是借来的，就算大自然不来讨债，我们有什么能还给它们的吗？我们能拿什么还它们那么多无辜失去的生命，那么多原本很美好的 “家”？

人们激烈的谈判桌上，所有条约总要讲究互惠互利。

我们却从来没有让大自然为自己说一句话。

这才是人类史上最 “不平等的条约” 吧。