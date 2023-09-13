字食族入选作品之七 高静娴：蝶蝶思念

我希望把这篇文章里的文字化成蝶蝶思念，传递给在另一个世界的亲人。

传说文字在人间完成使命后，人们会把它们焚化。文字也会化成蝴蝶飞回到仓颉神的身边，向他诉说众生对文字感恩的动人故事。而我希望把这篇文章里的文字化成蝶蝶思念，传递给在另一个世界的亲人。

第一次与它邂逅是当我收到外公离世的噩耗那天，当下没有哭。但在回家的巴士上，当耳机里播着《仓颉》，歌词太戳中我当时的心情，眼眶顿时湿透。我望向窗外，阳光非常赤热却没为我带来一丝温暖，反而非常刺眼，害得我把手挡在眼前，而这时我隐约看见黄色蝴蝶飞过，但太伤心所以没有多想。

第二次是外公的头七，传说过世的人会在这天附身于昆虫回到家探望家人。我不是很迷信，但看到家人期待的样子我也不好出声。神奇的是黄色蝴蝶出现了，飞到了外公生前最爱的藤椅上待了许久。外婆凝视着蝴蝶，深信是他回来了。他们鹣鲽情深，携手走过一生。不知传说是否真实，想这是世人寄托哀思的一种方式。

第三次是到旧武吉知马火车站，那时的我还没走出悲伤。那天的活动让我看见了许多栩栩如生的蝴蝶在美丽的花丛里翩翩起舞。我顿时领悟蝴蝶是那么的有生命力！它在成为美丽的蝴蝶之前须克服许多困难才破茧而出。从第一次不在乎，第二次承载我的思念，到现在它是要告诉我人生须要经历种种困难才能成为最好的自己，而失去亲人就是我现在要克服的困难。

那蝴蝶蝴蝶，你是否能飞越世界传递我的思念？