【校果】南中办越野跑步大会欢度国庆

国庆日前夕，汗水浸润碧山—宏茂桥公园。南洋女子中学校全体师生在这里开始了自疫情以来的第一次越野跑步大会，同时举行国庆庆祝会。来自三个制服团体的代表以步操的方式正式拉开了庆祝会的序幕。学生们通过回忆录、唱国歌、宣誓的方式，向国家表达敬意。

越野跑步大会的第一个项目是竞技赛跑，除中三年级外的每个班级都派六个学生代表参加。南洋女中的中三生十分荣幸受邀参与2023年（今年）的国庆典礼演出。为了避免学生过度运动影响隔天的演出，校方允许中三学生可以选择不参加竞技赛跑。

在竞争赛跑中，学生须完成三公里的赛跑。无论体能水平如何，学生们都充满了激情和斗志。她们互相鼓励，相互扶持，共创一个团结友好的国庆氛围。没有参加竞技赛跑的学生，则加入了之后进行的趣味跑步，她们可以选择快走或慢跑2.4公里。

合唱团带领大家唱国庆歌曲

今年的活动非常特别。疫情后的开放，让南洋女中有机会在公开的户外场所，与民众一起庆祝国家这一年所收获的繁荣昌盛。这让很多学生对今年的国庆有着许多盼头。跑步大会结束后，来自合唱团的学生带领大家一起合唱往年的国庆歌曲。公园里环绕着大伙儿极其亢奋的美好声响，那不仅仅是蕴含着喜悦，也是对于新加坡的自豪感。学生们的激情一下子就推向高潮。接下来是中三的学生代表教导全校学生，她们会在国庆典礼表演的舞步。也有不少中三学生自告奋勇表演，好一片和气融融。

中三学生代表教导全校学生国庆典礼表演的舞步。（南洋女中提供）

这项活动收获了一众好评。中三学生杨添在参加趣味跑步后说：“在靠近年终考试时出来活动，也是一种放松吧。我平时都在健身房运动，所以感觉在大自然里运动蛮不一样的，因为周围景色很漂亮，天气也蛮好的，阳光很美。能和同学一起运动，很开心！”

参与竞技赛跑的中三学生姜欣狄则说：“我和同学一起挑战竞技赛跑，也不会有太大压力，反正也不是冲着名次去的。”

以越野跑步大会的方式欢度国庆，体现了新加坡的团结和拼搏，将体育与文化巧妙结合，为今年的国庆日增添了一抹靓丽独特的色彩。汗水与欢笑交织，为国庆增彩不少，也将成为南中学子共迎国庆的珍贵礼物。