【校果】淡初告别勿洛校园 庆典感动师生创造满满回忆

配合年底的大搬迁，以及勿洛校舍重建，8月30日，淡马锡初级学院在学校操场举办了一场大庆典（The Big Bash），纪念淡初勿洛校舍与全校师生、附近居民共同创造一段难忘的回忆。这场庆典让学生体验了一次夜空下的 “电影之夜”，之后的独家灯光秀，更是包含了勿洛校舍的满满记忆，为学生们留下了最美好的纪念。

淡初的勿洛校舍始建于1977年，如今已经历了46年的风雨，校舍将在2024年彻底重建。淡初也将在2023年底搬迁到淡滨尼，2028年再重返勿洛。

邀勿洛居民参加校园“电影之夜”

3月开始，“大搬迁”（The Big Move）的老师策划团队就已经为了纪念校舍举办了种种活动。每次活动的对象也各不同，从老师和工作人员、到历代的校友。此次大庆典便是纪念勿洛校舍的“最后一站”，焦点是在淡初就读的学生。

这是淡初操场近年来第一次迎来全校师生围坐草地，也是最后一次。（淡初资讯通信学会所提供）

不仅如此，策划团队的老师这次还想到了勿洛居民。许多乐龄人士或许从未踏进淡初校园，但勿洛校舍的建筑可能是他们日常生活中的一个地标。因此，策划团队老师托淡初的少狮会（Leo Club）联系了勿洛区的乐龄居民，邀请他们与家人一同到校参加电影之夜。当天下午，淡初华会和华乐社团的学生全程陪伴，用餐时与居民谈心，陪伴他们一起观赏电影。这次庆典给了见证淡初从平地到校舍建立的乐龄居民，踏足淡初校园一游的机会，学生们也从和他们的交谈中受益匪浅。

策划团队的老师黄伟明受访时说：“这是一场聚集一个社区的庆典。学生们、老师们、勿洛的居民们，今天我们都是‘淡初社区’的一员。”

大家在夜空下观赏电影《飞屋环游记》。这是一部关于冒险旅程的电影，寓意这次搬迁就像一次冒险旅程，充满了未知的挑战和惊喜。学生们在观影过程中又哭又笑，在主角最后取得胜利时，响起了热烈的掌声。这些都将成为勿洛校舍专属的回忆。

淡初学生在夜空下观看《飞屋环游记》，无形中创造回忆。（淡初资讯通信学会所提供）

这次活动主要策划团队的负责老师是关家慧、陈素玲和黄伟明。早在今年六月，团队就已经萌发了让学生在夜空下观赏电影的想法。黄伟明说：“我们当初就觉得，我们的勿洛校舍既然有一个这么壮观的操场，那在搬迁前举办一场‘电影之夜’肯定非常有纪念意义。”

惊喜灯光秀触动大家

此外，淡初的策划团队也为全校师生准备了一场惊喜灯光秀。电影播放完毕后，淡初行政楼亮了起来，上面投影着学院的吉祥物——Shroomie。接着，投影机播放了四分钟的影片。Shroomie的配音员是中一生吴旻浩（13岁），他把吉祥物的俏皮可爱演绎得淋漓尽致。Shroomie带着大家回顾淡初校园40多年来，耳熟能详的 “热门景点”。其中包括了淡初咖啡馆、古老的木头秋千以及所有学生都爱打卡的红砖墙。在搬迁后，有些景物将走进历史，但相信在勿洛校园所创造的美好回忆，会永远刻在大家心里。尽管如此，有许多学生还是在观看影片后，久久无法释怀，感动落泪。

在电影开始前，淡初学生趁空与朋友聊天。（淡初资讯通信学会所提供）

中四生Nurul Hannah Binte Khairul Amin （16岁）受访时说：“大庆典好像一场梦，我们又哭又笑。老师们准备的灯光秀真的触动到我。直到看了短片，我才意识到勿洛校舍对我意义重大，是这些我们常会忽略的细节，组成了我的淡初生活。这里的一切我都会怀念，离开这里就像是留下了我的一部分回忆一样。”

共同目标事半功倍

筹备大庆典的不仅是由老师们组成的策划团体。写完灯光秀的底稿和故事模板后，老师邀请了擅长摄影和视频剪辑的学生和校友，一起合作拍摄视频。于是从7月开学后，毕业生李隆吉和高二生林靖轩便在学校的各角落搭起设备，将草稿中的想象变成一帧帧的视频。淡初“Youth For Causes”小组在也校内搭起了歌舞表演摊位、拍立得照相亭，还有甜品等摊位，增添了活动的色彩。

学生理事们在辛苦预备场地后，光顾老师策划团队准备的免费冰淇淋摊位。（淡初资讯通信学会所提供）

大庆典从日落开幕，在灿烂的星空下收尾。学生们陆续回家，带着惊叹和满满回忆和这特别的一天道别。

学生会主席张欣柔（15岁）说：“在炎热天气下，在自助餐摊位站岗的确非常累，但我很感激学生会成员。他们分工协作及互相担待的精神，让我们能为学校和社区团体提供周到的服务，也让大家的工作都容易了一些，也更有乐趣了。看到大家都乐在其中，我们也感到非常满足。”