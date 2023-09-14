孙靖斐：少女前进吧！

除了友谊之拳，还有消沉老人们几乎已经忘记的诡辩舞，还有少女和李白的伪电气白兰PK。那是口舌之争，也是正义之战。

疲软无力的世界，还须少女拯救！

因为《四叠半神话大系》开始关注森见登美彦。这名日本70后小说家，擅把京都写得瑰丽奇幻，同时满满无厘头，像颓废大学生偶尔夹带春色的白日梦。幻想着玫瑰色的校园生活、正宗调酒法失传而催生的“伪电气白兰” 、大Boss乘坐仿若金色巨兽的华丽电车登场，看着也觉得俏皮好玩吧。

森见的《春宵苦短，少女前进吧！》改编成动画电影，春宵苦短，这部电影却用一个小时半讲一个晚上的故事。其实少女拯救世界的戏码一点都不新鲜，但还是管用。少女有源源不绝的能量，无法被恶意击倒甚至消减半分的善良热爱助人，还千杯不醉能把大Boss老头喝趴，元気です。

这么可爱却母胎单身（完全是因为她走得太快，爱情和人类男性都追不上她——）的元气少女，迫不及待想用她的“友谊之拳”敲开成年人大门。

也对我施出了动心的第一击。“友谊之拳”也即握拳状，但把拇指收在四指里面。那是妈妈教给少女的武功：“这江湖上，穷凶极恶或蠢蛋或两者合一太多了。用友谊之拳出击带有娇怜之气，让人纵使满腔憎恶，也无从堆积。”唯有如此才能断绝以暴制暴的循环，走向世界大和平。

我希望以这一武功，去回应这个时代那些早已让人烦厌的争斗：人工智能还是人类智慧？数码还是纸本？扯远了，说回电影吧。

在通往酒和大人世界的路上，少女从鸡尾酒喝到赤玉红、伪电气白兰，她拯救了暗恋她的毒宅男学长、爹味说教热爱春宫图还摸她胸部的流氓大叔东堂、发明诡辩舞的消沉老人们，乃至全剧大Boss李白先生。

李白先生是典型的可恶成年人，掌握资源的资本家，他收（垄）集（断）古董古书（还有东堂的大量宝贵春宫图——如人们所言，简直是强行重置了文化人类史！），还会偷走年轻男子的内裤（才一再破坏学长和学妹的美好邂逅机会）。

即便是这样的可恶的大人，学妹也耐心感化——故事对少女的要求还是太高了，不过这是后话。除了友谊之拳，还有消沉老人们几乎已经忘记的诡辩舞，还有少女和李白的伪电气白兰PK。那是口舌之争，也是正义之战。

李白：酒精浓缩了人生的虚妄。学妹：酒精把人生变得丰润。

李白：人生是孤独空虚的，稍纵即逝，人生是痛苦的相互夺取。学妹：人生是相互分享的欢愉，充满乐趣。

李白：人生是声色犬马的荒凉世界，人并未相互联系而是孤独的。学妹：相遇是缘分的牵引。

学妹最后喝赢了李白，胜利属于少女。老头、学长和学妹的时区是不同的，手表的指针速度也大不同。

J说，赶快写，30岁之后就油了，不，我们之中有人早熟，搞不好25岁就油了。

我要跑得比指针快才行。