传授知识助人助己 18岁理工生当义工急救导师 　

年龄不是问题，热忱才是关健。义安理工学院的一年级学生李伟平时读书，课余时间是新加坡红十字会义工急救导师，主要教导中学生基础急救技巧。他认为大家都应该掌握基本急救法知识，以应对紧急突发事故。

刚过去的星期六（2023年9月9日）是世界急救日。日常生活中，意外偶会发生，若能正确掌握急救知识，在突发情况下就可能帮助到自己或他人。

李伟（义安理工学院一年级，18岁）是新加坡红十字会义工急救导师，主要教导中学生基础急救技巧。他目前也在接受基础心脏生命支持（Basic Cardiac Life Support）培训，预计在9月底拿到证书后可在新加坡红十字会学院执教，也将是目前本地70多名副讲师中，年纪最轻的其中一人。

在东海岸公园当流动急救员

从事导师工作之余，李伟自2022年底通过同参与红十字会青年团的朋友，加入新加坡红十字会旗下的“流动急救员”（First Aiders on Wheels）计划。这项目所设立的急救站目前分别坐落在东海岸公园（靠近C3停车场，每个星期六与公共假日：下午2时30至晚上7时；每个星期天：上午10时30至晚上7时），以及乌敏岛（靠近国家公园局义工中心，每个月的第二个星期天：上午11时至下午4时）。

李伟说，只要时间允许，他都尽可能每一两个月至少一次，在周末时段前往东海岸公园值勤，如根据团队当天的人手安排，驻守在急救站或沿路骑车，看有没有人受伤，需要急救。

值勤时碰到哪些印象深刻的事件？李伟笑说：“至今没有发生什么戏剧性的情节。我遇到的伤患以擦伤、割伤等常见伤势为主，但我记得曾有一名接受伤口包扎的公众问我们是否会收费。要强调的是，我们提供的都是义务免费服务，公众碰到任何需要紧急处理的意外都可以前来求助，不收任何金钱。”

他也提到，人们对急救员的普遍认识是帮人们处理伤势，但其实他们也会运用心理急救（Psychological First Aid）给予关怀，协助伤者与身边的人减轻突发事件所引发的初期不适。例如发生较严重但不普遍的意外所引起的骨折，或因伤口太深得联系救护人员送往医院时，他们得安抚伤者直到救护车抵达。这类心理援助不但能帮助稳定伤者的负面情绪，也能提升他们的应对能力，避免发展成创伤后压力心理障碍症（PTSD）等情况。

李伟（图中前排蹲着）是新加坡红十字会旗下的“流动急救员”计划的一员。（受访者提供）

13岁受同龄人启发学急救知识

李伟13岁就读辅华中学时，通过参加“新加坡红十字会青年团”（Red Cross Youth）学习急救知识。他忆起多年前看过一则新闻报道：一名与他年龄相仿的女学生，因及时为一名发生交通意外的年长者进行心肺复苏术（CPR），帮助伤者恢复意识。这则报道深深地启发了他。李伟说：“这名女生是全国学生民防团（NCDCC）的一员，具备急救技能，而我当时想，无论年龄，只要有更多人学习急救知识，便会有更多伤者在意外发生后及时获得援助。”

李伟认为，只要有更多人学习急救知识，便会有更多伤者在意外发生后及时获得援助。（萧紫薇摄）

李伟说，急救技术的掌握是随着练习累积而成，在学习初始也曾出糗。在初中时期，李伟的同学因跌倒发生擦伤，老师嘱咐他把同学带去学校办事处止血并处理伤口。李伟当时虽然已完成基础急救课程，但他形容当时脑袋一片空白，不知所措。这令他十分尴尬，也因此下定决心熟悉所学的知识，并灵活运用于实际生活中。

被笑比同辈老沉

李伟：与不同群体接触获益匪浅

除了教导学生基础急救技能外，李伟有时也会配合不同机构组织在社区宣导急救知识。他透露，曾通过新加坡红十字会青年团分部“Youth Chapter”，与新加坡智障人士福利促进会（MINDS）合作，教导16至35岁的特需群体简单包扎等基础急救知识。他说，这类活动属于志愿性质，但让他获益匪浅，学习在教导过程中如何灵活应对不同群体。

李伟说：“在新加坡红十字会学院接触到的学员年龄与职业层面更加广泛，如面对学习急救知识的医护人员时，可直接使用他们熟悉的医疗术语讲解；面对年纪较轻的学员则可以多分享有趣的知识；年纪较大的学员可能无法长时间做跪着的急救动作，须做出适当调整让急救工作更加顺利。”

他坦言，要教导年纪比他大，尤其是具备专业医疗知识的医护人员会有一定的压力。“要让他们专注聆听我讲课有一定的挑战，毕竟他们懂的医疗知识可能比我多，但我认为这是可以通过经验累积、不断改进的。”

李伟透露，在教导不同群体急救知识时，要学习如何灵活应对，引起对方的兴趣。（受访者提供）

由于常与成年人打交道，身边朋友会调侃李伟比同辈显得老沉，但李伟认为他也因此看到个人成长，如多与不同群体接触，有助他加强沟通技巧，在处理团队项目时能成为更好的领导者。

不排除从事急救培训工作

谈到未来工作，李伟想朝影片制作发展，目前他在义安理工学院修读影视、音响与录影（Film，Sound ＆ Video）科系。

这看似与他投入的急救导师工作没有太大关系？

其实不然，他透露会对影片制作与摄影感兴趣，或多或少也与他加入红十字会青年团后，在其中的媒体与通信部门负责拍摄不同宣传活动短片，以及参与幕后剪辑等项目有关。

虽然李伟的梦想目前偏向所修读的专业，但他不排除从事急救培训方面的工作。李伟说：“我的父母给予我的职业取向很大的自由空间。他们会支持我从事感兴趣的事物，但会关注我的健康，如前阵子我因为参与国庆庆典的急救项目，父母担心我花太多时间投入这些义务活动，而忽略课业或其他生活层面。”碰到这类情况，他会好好与父母沟通，分享自己的观点，同时探讨如何改善自己的时间管理。

无论是否会从事急救领域的工作，李伟建议任何人都应该掌握基本急救法知识，以应对紧急突发事故。（萧紫薇摄）

无论是否会从事急救领域的工作，李伟建议大家都应该掌握基本急救法的知识，以应对紧急突发事故。想知道从哪里入手学习急救知识，或想进一步认识红十字旗下活动的青年，可追踪Instagram账号＠redcrossyouthsg 或浏览linktr.ee/redcrossyouthsg网页。