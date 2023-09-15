【星期五连载小说】呼吸

我的钢铁肺张张合合，血液在隔膜间循环、滴落、彼此粘黏，散发着诡异的荧光色。

（2）

空调区的人从阿嬷那买下我，研究受太阳辐射的变异人类，当然这是我猜的，没人告诉我任何事。有时空调人更像游客，在我面前穿着薄膜隔离服，没受过阳光侵蚀的皮肤白皙脆弱，他们用脑电波输送信息，也用脑电波窥探我的思想。双双冰冷的手伸入我的后颈，摸索我几近断裂的肺部器件。我忍受着无声的注视，但我也终于知道他们长什么样了，我来到了传说中的空调区。

在这里的房间，我身上的日色与橙光交替，冷冰冰的窗外人形阴影切换，他们路过时匆匆一瞥。我的皮肤舒展，我的骨头在灯光下晶莹剔透，不像之前总染着太阳的灰。而我也明白了阿嬷小铁桶的用途，她日复一日地更换我的零件，拿钛合金换陈年破铁，换的钱用来开一次性的空调，对我实在体贴的样子。在夏日绿洲上，我以为自己长得越来越高大，但其实我面向烈日的狂热，日渐衰老。

此后的一两个月，空调人陆续更新我的身体，把阿嬷从我身上偷去的破铜烂铁，一一替换为白色洁净的空调件，同时肺部机器人也跟着灵光起来，它流畅的电音有着空调区特有的语调。窗子投下淡淡日光，好像外面的世界绝非白昼烧天，我身上的绒毛柔顺，凉爽空气原来会穿透每个毛孔，我从不知道身体有这样的开关。每天眼镜狗都会给我送餐，两个月前，我就是被它们拖来这里，再两个月零一天前，我在废土区也曾见过这群狗。

当时阿嬷刚鼻吸一口清凉粉，踉跄着过来也给我塞一嘴，血液缓缓乘上粉末的轻松，身体清明得要飞起来。她在黄黏的热光下吧唧嘴，脚趾张开地跟我播报，那段她曾说过成千上百遍的话，“停电是一瞬间的，以至于很多人回忆起来，停电后的燥热夏昼也是一瞬间的。那时的大地紧绷得像小母牛的皮，冷气说没就没了，房子燃烧出人影。地表工作的那些机器人机油外露，一线连接运输过来的食物，成了漫天遍野的火光。吱吱呀呀的惨叫循环，所有的记忆都被销毁，你的阿爸阿妈……”

说到这她像宕机一般卡住，又重启“停电是一瞬间的”，她的记忆永远停在了那个瞬间。我看到她乳房垂荡，腺体发躁，手上还粘着地下几十米的微湿土壤，是她刚刚出门挖来的。我在心里为她下了很多场雨，彼时的少年还不知道世界着火的过往，只想和阿嬷多吹几次空调。至于阿爸阿妈，我平平的大脑中实在没有他们的故事。

不知道阿嬷第几次说起“停电”，她蹒跚在房间四角，而我躺着的眼眶看不见她的轨迹。厚重钢门唰地弹开，我竭力折起身子想查看，但黄天漫漫，热气冲走了肌肤表面的水露，我干枯得动弹不得。随着光线扩散，进来的就是那几条狗，但我当时还不知道它们是什么，也不知道阿嬷会联合它们卖了我。一样的巨大眼镜扫描蓝光，一样的机器制造踩踏噪音，它们跑去阿嬷那边叽叽喳喳。我听见些平静的电流声，阿嬷就没再说话了。

我看着沉着的天花板，眨了几千次睫毛后，阿嬷就立在了我头顶正前方，轻轻且不断续地咳嗽着。眼镜狗似乎要走，它们路过我时侧头扫视，黑银眼睑聚焦又涣散，转动闪烁着的光。我的钢铁肺张张合合，血液在隔膜间循环、滴落、彼此粘黏，散发着诡异的荧光色。

紧接着，在我身上突然发生了件，我之前解释不清但现在能解释得很完美的事。

（每星期五连载）