【星期五连载小说】唯有垂杨

离家之后，高树便效着父亲的样子，沉默寡言，对什么都不甚在意似的，只有在这位同乡好友面前才时不时放松下来，其笑话总令高树忍俊不禁，其人其事啼笑皆非。而这样一位给予他短暂宽慰的挚友在离校后竟也失了联系，后来听说是毕业后没几年，就被流弹给打死了。

（二）

学校与家中的安逸大相径庭。边要学习，边有许多体能上的训练。高树已在此月余，仍称不上习惯。但忙忙碌碌的，倒也免去了思归故里的愁绪。高树没太多时间伤春悲秋，只是在饭堂的菜格外难以下咽时，偶然想起阿姊煲的汤。

交友似乎是每间学校必有的交际活动。而未来未可知，当下的友谊究竟延续成哪般样子，说不清是个人的抉择，还是命运在作祟。几十年后回想一段段友谊，许许多多人不过是匆匆过客，于是竟生出“生若浮萍”一类的感触了。高树交的第一个朋友是同乡，也是二十出头的年纪，爱笑，常常劝高树不要总板着脸。每每校长训话时声嘶力竭手舞足蹈，他眼角眉梢就都是藏不住的笑意，却要严肃起来，忍着不能“闹笑话”。高树在家中实则是最爱撒娇爱捣乱的，稍小时在学堂学着先生眯缝着眼睛、蘸着唾沫翻书，教父亲好一顿训责。离家之后，高树便效着父亲的样子，沉默寡言，对什么都不甚在意似的，只有在这位同乡好友面前才时不时放松下来，其笑话总令高树忍俊不禁，其人其事啼笑皆非。而这样一位给予他短暂宽慰的挚友在离校后竟也失了联系，后来听说是毕业后没几年，就被流弹给打死了。

同期生多半都零零散散。正值江浙一带用人（为贤倒不一定称得上），高树也乐得离开学校的酷暑严冬，便颇为积极地拾掇衣物，临走前将未喝完的茶叶分给朋友，几人相约着日后寻间雅室烹茶品茗。这两年间，高树勤勤恳恳地学，兢兢业业地练，虽然不能将变化一一枚举，但他知道自己正经历着，或即将迎来，某个转折点。

高树先回家洗了热水澡。在母亲眼中，一日不见总是如隔三秋的，于是便领着高树一间间屋子走，感慨着高树转眼从孩提成长至这般模样。种种感叹，诸如又长高了、又瘦了许多，仿佛高树是个少小离家的游子，如今垂垂老矣方归乡一般。走累了，母亲又敦促他试试新裁的布，看颜色尺寸如何。

彼时阿姊仍未出嫁，在院子里的石凳上读书，怡然自得吃着蜜饯，书上落着晶晶莹莹的糖霜，像是雪霁初晴。太阳快落下了，仅余的光打在书页上。很久以后，高树坐在同样的位置上，无论如何也回忆不起姐姐的样貌了，从夕阳的余光里，他依稀窥见少时的光景与书页上的糖霜。旧游无处不堪寻。

“高竹！” 他直呼她名字。高竹给他惊到，将书扣在桌上，一半愠色一半喜色地道：“呀。你回来啦。”

《诗经》。皱巴巴的一本，书页软软的，像是白鸟湿了的羽毛，服服帖帖地耷拉下来，边角折页。这本书都快叫人翻烂了：父亲的父亲年少时在城隍庙的小摊子随手买下，父亲读它，高树于私塾上学时，死记硬背、咬文嚼字，也依仗着它。

“少女怀春？还是在钻研治国之策？”高树故意气高竹，“不过，阿姐也堪堪称得上是窈窕淑女了..……”阔别稍久，高竹开始还有些生分拘谨，见他还是小孩子习性，倒松了一口气，便和他闹：“什么叫做堪堪称得上！”

两个人都试着忘记时间在彼此关系里划出的沟壑，复原着儿时最最真挚的情感与澄净纯粹的时光。高树又调侃她几句，无非是“依我看阿姊是胜过那姜姑娘的，人家见了，定会德音不忘”，或“读诗经做什么，你我应当去撑船，说不定伊人是在水之湄还是水之泗了”一类的。高竹就笑着骂他“没羞”。

玩够，高树讲了些在学校的见闻，以及日后的打算。高竹叙说着家中近况，又顺带问了些诗经中她读不懂的词句。天很快就黑了，屋檐下一盏小小的灯笼这时便亮起来，给风当了摇篮。倦鸟归窠。

高树后来常常失眠，每每阖上眼，便有杂乱无章的思绪涌上来。医生教他想些无忧安稳的光景，而高树在回忆错综复杂的胡同里兜兜转转，竟然总会回到这个午后。

（每星期五连载）