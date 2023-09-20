【校果】南中华中校群联合运动会 跨校组队收获友谊

时隔三年，华侨中学、华中国际学校与南洋女子中学校举办了大型联合运动会，于2023年7月28日在校内举行。参与当天活动的学生从中学一年级到初级学院二年级，共约5000名学生参与活动。本次联合运动会活动皆由三校各自的学生理事会负责，自2023年3月起开始筹办，旨在为不同学校的学生提供交流的机会。

联合运动会筹委会的总负责学生叶政尧（16岁）说：“希望同学们这次可以好好放松心情，交到新朋友。”

在当天一早的升旗礼上，三所学校的校旗一同在音乐下缓缓升起。（李昕烨摄）

5000名学生在活动当天的早晨便一起前来参加升旗礼。（庄燊磊摄）

三校学生混合组队协力比赛

除了经典的田径项目外，当天的联合运动会还有另一项较为特别的15 × 50米“校群竞赛”，由三校学生混合组成的四支队伍参与比赛。选手们在比赛前互不认识，在短暂的交流后便一起上场比赛。

来自华中国际学校的冠军队选手林怡婷（14岁）说：“我本身不是田径队的，又是第一次参与这类比赛，昨天晚上紧张到根本睡不着，好在最终没出什么差错，而且还通过这次接力赛认识了很多新朋友。”

参与者除了学生，还有许多家长参与了8 × 50米的接力赛。华中家长队的王善琦（50岁）说，她当时听说需要有人来帮忙，而且也觉得比赛很有趣，于是报名参加了，并在比赛前做了许多训练。她说：“与个人能力相比，对接力赛而言，其实团队合作更重要。”

让学生有机会接触较小众项目

这次活动的筹委还为低年级学生设立了许多游戏摊位，游戏包括小型高尔夫和投球游戏等，吸引了大量学生参与。此外，他们还为前来游玩的学生准备了零食和纪念品，希望为参与活动的学生带来更多乐趣。

除了田径赛，联合运动会也让学生可以利用其他体育项目进行交流。（庄燊磊摄）

与低年级不同的是，高年级非体育社团的学生跟着其他体育社团一起活动，挑战不同的体育项目，包括经常接触的足球、篮球、排球、羽毛球外，和许多学生平时几乎没有接触过的较小众项目，如击剑、射箭、攀岩、水球等。有的社团甚至准备了尊巴舞、中国舞和街舞等舞蹈教程，令许多学生大开眼界。

首次接触中国舞的傅科善（17岁）说：“之前并没正式接触过跳舞，所以参加运动会之前感到忐忑不安。但这项活动不仅增进我对街舞的认识，同时还给予我们难得的跨校互动机会，令我获益良多。”

许多学生也在活动结束后收获了宝贵的友谊。洪若凡（17岁）作为跆拳道工坊的小组长说：“通过这次运动会，我结识了很多新朋友，还从他们的身上学到了很多东西。”

（三名作者是联合学生通讯员）