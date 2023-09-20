【校果】南中华中校群联合运动会 跨校组队收获友谊

青春+ 【校果】南中华中校群联合运动会 跨校组队收获友谊庄燊磊、黎新宇（华侨中学）、杨培铎（华侨中学高中部）发布 / 发布 / 2023年9月20日 5:00 AM 学生选手们在比赛开始前已热身许久，准备在赛场上与朋友们一较高下。（董子睿摄） 在比赛进行时，无数学生为赛场上的好友欢呼打气。（庄燊磊摄）字体大小:小中大时隔三年，华侨中学、华中国际学校与南洋女子中学校举办了大型联合运动会，于2023年7月28日在校内举行。参与当天活动的学生从中学一年级到初级学院二年级，共约5000名学生参与活动。本次联合运动会活动皆由三校各自的学生理事会负责，自2023年3月起开始筹办，旨在为不同学校的学生提供交流的机会。联合运动会筹委会的总负责学生叶政尧（16岁）说：“希望同学们这次可以好好放松心情，交到新朋友。” 在当天一早的升旗礼上，三所学校的校旗一同在音乐下缓缓升起。（李昕烨摄） 5000名学生在活动当天的早晨便一起前来参加升旗礼。（庄燊磊摄）三校学生混合组队协力比赛除了经典的田径项目外，当天的联合运动会还有另一项较为特别的15 × 50米“校群竞赛”，由三校学生混合组成的四支队伍参与比赛。选手们在比赛前互不认识，在短暂的交流后便一起上场比赛。来自华中国际学校的冠军队选手林怡婷（14岁）说：“我本身不是田径队的，又是第一次参与这类比赛，昨天晚上紧张到根本睡不着，好在最终没出什么差错，而且还通过这次接力赛认识了很多新朋友。”参与者除了学生，还有许多家长参与了8 × 50米的接力赛。华中家长队的王善琦（50岁）说，她当时听说需要有人来帮忙，而且也觉得比赛很有趣，于是报名参加了，并在比赛前做了许多训练。她说：“与个人能力相比，对接力赛而言，其实团队合作更重要。”让学生有机会接触较小众项目这次活动的筹委还为低年级学生设立了许多游戏摊位，游戏包括小型高尔夫和投球游戏等，吸引了大量学生参与。此外，他们还为前来游玩的学生准备了零食和纪念品，希望为参与活动的学生带来更多乐趣。 除了田径赛，联合运动会也让学生可以利用其他体育项目进行交流。（庄燊磊摄）与低年级不同的是，高年级非体育社团的学生跟着其他体育社团一起活动，挑战不同的体育项目，包括经常接触的足球、篮球、排球、羽毛球外，和许多学生平时几乎没有接触过的较小众项目，如击剑、射箭、攀岩、水球等。有的社团甚至准备了尊巴舞、中国舞和街舞等舞蹈教程，令许多学生大开眼界。首次接触中国舞的傅科善（17岁）说：“之前并没正式接触过跳舞，所以参加运动会之前感到忐忑不安。但这项活动不仅增进我对街舞的认识，同时还给予我们难得的跨校互动机会，令我获益良多。”许多学生也在活动结束后收获了宝贵的友谊。洪若凡（17岁）作为跆拳道工坊的小组长说：“通过这次运动会，我结识了很多新朋友，还从他们的身上学到了很多东西。”（三名作者是联合学生通讯员）请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 @世代 校果 运动 【字食族】李画扬：循环 【校果】中学生华文文学营 闯密室涂鸦诗