【字食族】高静娴：活着的意义

也许生活中的不如意会让我们怀疑存在的意义，但是生活中最不起眼的日常也可以让我们找到活着的意义。人生中最重要的小事，不就是那些看起来不起眼但实际上幸福美满的平凡小事。

在繁忙的地铁站，下班回家的我显得与赶着回家的人格格不入。每个人都急冲冲地冲入地铁，但现在的我拖着沉重的脚步，看着地铁门缓缓关上。刚经历生活一连串不如意的事件后的我，连赶着回家的欲望都没有。这使我开始思考：我为什么在这里，到底为了什么而存在。是为了考取那张文凭？为了找到一份人人羡慕的工作？还是为了受罪才来到这个世界？这些思绪在我脑海中混杂在一起没有答案，就像在迷茫中的我，没有明确的方向。生活也像是一盘散沙，有太多琐事，不想理会。此时的我根本找不到存在的意义，那现在的我到底是否活着，还是心已经死去。没有意义的人生，真的算活着吗？

回想起在学校被课业压得喘不过气时，一直和自己说加油，去实习就会更好。当时的我虽然知道实习不容易可是我还是期待脱离“学海”的日子。但现实给了我狠狠的一击，原来坐在办公室看电脑重复做着一样工作的日子那么煎熬。曾经的我觉得可以在有冷气的办公室工作是份令人向往的工作。觉得不用耗费体力的工作其实很轻松，可是我每打一个字就在消耗我的精力。在学校无法承受课业的压力时，想逃到办公室实习。但正在实习的我已无处可逃，就像被困在笼子的金丝雀无法逃脱。虽然工作也没想象中的困难，但一直重复做一样的事，真的在慢慢消磨我的耐心。也不是说上司与同事待我不好，可能是我还没找到工作的乐趣及从中获得满足感，所以觉得生活没有什么意义。

奇妙的是那天晚上，很少做梦的我竟然做了个不可思议的梦。在梦境中，我与一位男士处于暧昧阶段，差点要成时他竟然向我介绍他的女朋友。我带着愤怒的情绪苏醒，当时的情绪非常强烈，导致我立刻上网搜寻了周公解梦。输入了“梦见被渣男玩弄感情”的关键词，网上竟然说会梦到此情境，是因为工作上产生了大材小用的失落感。欸，这不是我这几天的感觉吗？可能是新人，上司所交代的任务都好像基本文职人员可以做的，导致我认为没有使用到我的学术知识，因此产生落差感。接下来的一段话就像给我的一个忠告，须及时调整好心态，从简单的工作中发现乐趣。我心想怎么可能在那么沉闷的工作中找到乐趣啊？这简直是难如登天。于是我开始了在工作中，寻找乐趣之旅。

那天结束工作时，我开始反思到底有什么值得庆幸的事。是老板午餐请所有员工吃饭的好事？还是我的上司没有对我上交的工作进行诸多挑剔很快就通过了？还是今天的我快速地输入了所有资料得以准时下班呢？这些事情加起来不就是一天的小确幸，这样想工作也没想象中那么糟糕吧。有了这个想法后，工作日过得比较快，很快就来到了周末。第一次体验了打工人非常期待的周末，之前其实不明白大人那么期待周末，现在我终于明白了。上学时，周末还需要学习做小组作业因此没有非常期待。但周末对于每个困在办公室的打工人简直是天堂，终于不用处理工作上的事务，有时间做自己喜欢的事。

这个周末，我也与大部分打工人一样与朋友出去吃了一顿大餐。朋友们互相述说生活中的琐事，互相安慰着面临着不同问题的我们。一位听出我正处在生活低潮期的朋友买了杯奶茶送我，希望我工作顺遂。这小小的举动令我非常感动，原来生活中还有值得期待的事。此外，我在周末拍了许多照片，把攒了几个月的胶卷送去冲洗。看着相册里，笑脸盈盈的家人、朋友与自己时，不仅会想起拍照时的快乐场景。这让我发现身边的人其实那么的重要。在疲惫的一天后，倾听我的烦恼，就如树洞一样。在我失意的时候送上一杯温暖的奶茶，就如雪中送炭。而在玩乐时，帮我重新发现最纯粹的快乐，就如和孩童们一同嬉戏。这些平凡却不起眼的小事贯穿着我们的一生，因与他们相遇，人生充满惊奇。

此时的我突然回想到梦境给我的忠告，从简单的工作中发现乐趣。这原来可以运用到日常生活中，原来我一直思考的答案也就在此：也许生活中的不如意会让我们怀疑存在的意义，但是生活中最不起眼的日常可以让我们找到活着的意义。人生中最重要的小事，不就是那些看起来不起眼但实际上幸福美满的平凡小事。我想人活着就是要做自己喜欢的事，与重要的人来往。从细小的事发现乐趣，活着才会有意义。