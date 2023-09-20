【校果】中学生华文文学营 闯密室涂鸦诗

2023年9月4日，一场奇妙的文学之旅在南洋女子中学校拉开了序幕。每年的全国中学生华文文学营，各所有开办华文文学课程的学校都会选派对文学有兴趣的中二学生参加。他们与来自不同学校和不同背景的学生聚集在一起，一起分享自己对文学的热忱。今年，各所学校更是选派了有修读文学经验的中三学长和学姐们，来给参与文学营的学生担任小组长和指导员，带领他们走进文学的世界，同时也加深了他们对文学的了解。

穿越时空探索文学多重宇宙

今年的文学营的主题非常特殊——“穿越古今：探索文学的多重宇宙”。对于分享者、教育部课程规划与发展司（母语处）主导专科督导邹文森来说，“多重宇宙”是“深刻体验在现实生活中感受不到的情感”。人世间有很多事物是我们当下所体会不到的，但是文学作品有时空穿梭机的超能力，能让我们自由自在地在不同的平行世界里体验别有一番的生活情感，论什么也不能复刻出这样的体验。

分享者邹文森为学生介绍文学营的主题。（ 南洋女中提供）

涂鸦诗工作坊

“接受自己，然后才有诗”

什么是诗？很多学生对于此类文体的刻板印象就是古板、难懂的。但是，两名分享者：以笔名“牛油小生”发表创作作品、《联合早报》副刊高级记者陈宇昕和年轻写作者、《新明日报》记者林艺君却打破了所有对诗的认知。他们先是给学生看一些较为奇异的诗，例如一字诗与台湾诗人陈黎的《战争交响曲》，一首只用了四个字：兵乒乓丘，却情感饱满的诗歌。分享者提到：“诗歌可以有试错空间，没有那么多规矩创作没有章法，玩得开心尽兴。”“你要接受你自己，然后才有诗。”人性是复杂的。有友善的一面，自然就会有恶的一面。我们不应该去否定这些情感，因为这都是今后宝贵的写作素材。“希望你们今天可以不只学到怎么写诗，也能学到怎么找到自己。”

台上的主讲者者陈宇昕（左）和林艺君（右）分析学生们的“涂鸦诗”作品。（南洋女中提供）

密室逃脱找出钥匙

和去年一样，参与文学营的学生有机会体验中三华文文学课程不同文本的密室逃脱。《孔乙己》的密室是要以笔画为线索，最后要把“回”字拼成“回”字的不同写法。《陈小手》的密室则需要寻找陈小手的凶手。《回不去的候车站》的密室是把过去、现在、未来的车站都连接在一起。最后，主人公又回到原来的地方，也就是家，用妈妈给的200元换取新手机，以此来突出主题：珍惜拥有。通过不同的人物和物品的介绍，来了解故事中几个人物的想法。然后，通过线索找到密码。但是异曲同工之处在于，学生们最后不管是挑战成功还是失败，都对文本有更深的了解，也对华文文学更感兴趣了。

学长担任指导员分享经验

和往年不同的是，今年的营会多了一个指导员交流分享会。每组都会有至少一名指导员。参与的学生可自由地向担任指导员的学长们提问任何关于华文文学的问题。这个环节自然也有小任务。学生们得拍两张定格照片，一张是关于一部影视作品或一首歌曲，另一张则是一篇文学作品。学生们在回到大组后，彼此猜测其他组提供的照片时都积极参与，气氛相当活跃。

担任指导员的南洋女中中三学生谢颖宜说：“因为我去年参加了营会，觉得很好玩，因此想创造类似的经验给学弟学妹们，所以选择担任指导员。”在一众中二的学生中，文学营大获好评。

新民中学的沈玉恩提到自己对文学有点兴趣，想多了解文学课是怎么样的，因此选择了参加文学营。许多受访的学生也认为文学营的密室逃脱、涂鸦诗工作坊都很好玩，也让他们学到文学没有标准答案，可以自由创作，实在是寓教于乐。

今年的文学营将与文学有关的课程融入各种各样有趣的活动中，更好地激发了学生对文学的热爱。文学营结束后，参与者一起拍大合照。（南洋女中提供）

今年的文学营将与文学有关的课程融入各种各样有趣的活动当中，更好地激发了参与的学生们对文学的热爱。相信这将使学生们受益匪浅，也能够吸引许多学生加入文学的大家庭。

（盛盈盈是联合学生通讯员）