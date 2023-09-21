灯光如昼，世界似幻，唯一真切的，只有滑板。我爱上了这样的自由，也爱上了滑板。

万物都有源头，自宇宙大爆炸的那一刻起，便注定了人类、历史、社会、文化等诸多元素如同滚轮般的不断向前推进。每一个事物或现象的兴起都会受到时代的推动，直至天时地利人和，掀起一场热潮。

仿佛事先安排好了，我与滑板的初次邂逅纯属巧合。那是农历新年，我随父母前往朋友家拜访。门内迎接我的是一个年纪与我相仿的男孩，门外放置着一块滑板。看着陌生的物品，我不自觉地抬起右脚，踏上了滑板。双手扶住门槛，左脚紧随其后。然而，只要我松开双手，滑板便在我无法掌控的范围内前后摇晃。为了制服它，我买了一块滑板，从此开始了与它相伴长达十余年的时光。

之后的岁月中，我一有时间就会在YouTube上翻阅滑板视频。在我不愿意学习的时候，在不能漫游世界的时候，我一遍遍地看着视频。一个印象深刻的画面是，博主驾驭着小鱼板，穿梭于夜晚的城市街道，在霓虹灯的映衬下翩然起舞。当街道塞着车时，万物便如静止般，但滑板者像一只自由的鱼儿穿梭在车流缝隙中，在每一次几乎与车辆触碰的瞬间，轻松自如地转向。灯光如昼，世界似幻，唯一真切的，只有滑板。我爱上了这样的自由，也爱上了滑板。

喜欢上什么，就会对他过去感兴趣。我开始对滑板的起源产生好奇，想知道滑板是在什么样的机缘巧合下使被发明了出来。未查之前，我对背后的故事毫无了解，但一旦查阅起来，又发现这些故事像是意料之中。初版的滑板结构类似于踏板车：一块木板上装着铁制轮子，顶部附有手柄，还有一个可以控制方向的木制箱。据说，有些孩子玩坏了手柄后，干脆把它们扔掉，然后直接站在只装有轮子的木板上滑行。

以前的Scooter Board。（互联网）

来到1940年代末1950年代初，二战结束后，随着经济蓬勃发展，美国的娱乐项目变得更加多样。这个时候，冲浪在加州兴起。但冲浪受制于气候因素，只要无法遇到合适浪潮，加州的冲浪爱好者们就无法冲浪。于是，新的创新又开始了。冲浪者们秉持着“将海浪的体验移植到陆地上”的信念，将冲浪板的底部添加了轮子，有些人则直接拆除了踏板车上的木制箱和手柄。滑板就这样成为了当时的陆地冲浪。

改装冲浪板的这群人被称为“Asphalt Surfer” 。（互联网）

进入1960年代，滑板摆脱了最初作为冲浪的替代品以及踏板车（Scooter Board) 残次品的身份，终于拥有了自己的名字，成为了一个崭新的运动。一些玩具公司迅速捕捉到了这一商机，开始大规模生产第一款的滑板，叫做“Roller Derby”，品名就是“Skateboard”。为了不再仅限于模仿冲浪的平面动作，设计者们对原本平坦的木板进行了创新，增加了弧度的板尾。随后，越来越多的新动作在这个基础上得以研发，轮子和轮架也经历了一系列的改进和提升。

回溯到二战时期，另一边的英国正在经历经济大萧条。社会上的青年对政府抱着极大的不满，他们感受到了前所未有的空虚，因此急需一种宣泄方式。于是摇滚乐成为了他们的解药。通过歌词，他们表达了对制度不公的愤怒情绪。在这样的时代背景下，代表着那一代年轻人反叛主义的朋克精神开始兴起。而滑板作为一项街头运动，在外界眼里也是一种破坏行为。在街道的角落，滑板手会在栏杆上、台阶上涂抹蜡，一次次撞击，练习招数。拥有着街头文化的滑板与主流文化背道而驰，逐渐被外界贴上了叛逆的标签。正是如此，滑板因为社会的意识形态，虽然本质上与当时的时代关系不大，却与时代背景巧妙地融合在一起，慢慢走进了人们的视野。