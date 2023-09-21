看动漫：《文豪野犬》的浪漫内核

对我来说，这部动漫最打动我的地方在于每个人都能在它的内容里，找到自己内心所需要的答案。人应该怎么生活？生存和生活之间又有什么区别？为什么要选择做一个善良的人？遇到困难的时候，应该怎么重新获得勇气？我们怎么样才能克服人性的弱点？我们需要“克服”人性的弱点吗？

如果文字有魔法，会是一个什么样的世界？《文豪野犬》中，不同时代、地域、语言的知名作家，化身为帅气可爱的动漫角色，为了争夺可以改变世界的“书”，他们汇聚到架空世界里的横滨，上演惊心动魄的热血异能战斗奇谭。在这部作品里，主角中岛敦在机缘巧合下，救下了“武装侦探社”成员太宰治，从而加入了这个只存在于都市传说中的神秘组织、对抗芥川龙之介所效忠的港口黑手党。随着剧情的深入，更加强大的敌人迫使两方暂时放下芥蒂，保护他们共同的家园。

作品中，每个人物的异能都由人物原型文豪的代表作命名，让读过这些书的观众会心一笑，也把优秀的作品介绍给更多的观众。与文豪野犬的同好交流心得时，也经常听到他们因为想要更深地了解喜欢的角色，从而开启了文学的大门，尤其是像太宰治的《人间失格》，芥川龙之介的《罗生门》，夏目漱石的《我是猫》，菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》，陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》等。

文学离自己不远

对于文学爱好者来说，这些作品一定并不陌生，甚至会被认为是必读的书目，但对年轻的观众来说，或许《文豪野犬》可以让他们意识到文学离自己并没有那么遥远，读书也不是一件可怕的事。当然，作品里也出现了当代的作家，作者朝雾卡夫卡和漫画家春河35与当代小说家绫辻行人、京极夏彦和丹·布朗合作，创造了以他们为原型的人物。《文豪野犬》与现实世界有着千丝万缕的联系，动漫中许多场景取景于真实世界的横滨。行走在横滨街头，虚构和现实仿佛有着一瞬间的交错，带来了对历史长河中的这些文豪的悠远思绪。

对我来说，这部动漫最打动我的地方在于每个人都能在它的内容里，找到自己内心所需要的答案。人应该怎么生活？生存和生活之间又有什么区别？为什么要选择做一个善良的人？遇到困难的时候，应该怎么重新获得勇气？我们怎么样才能克服人性的弱点？我们需要“克服”人性的弱点吗？

作品中，每个人物的异能都由人物原型文豪的代表作命名，让读过这些书的观众会心一笑，也把优秀的作品介绍给了更多的观众。（互联网）

剧情再天马行空 最核心思想不变

与此同时，这部作品也探讨了更大的议题，关于战争、死亡、创伤和生命本质的问题。作为这部作品的狂热粉丝，我总能在它保持不愠不火的时候为它找一些借口。2016年冬季档有着许多部优秀的作品，但是经过了七年的沉淀，这部作品在我心中的位置却是越发不可动摇。我最终还是认为每个人找到一部这样的作品，是需要许多的运气和缘分的——《文豪野犬》不一定是每个人的“圣经”。

客观来说，文豪野犬只是一部设定较为新颖的超能力战斗动漫，在当时也不算是顶尖的制作水平。但是就是这样的文豪野犬让我的朋友戏言“从分子层面上改变了我的大脑结构”。除开各种性格丰富、各有千秋的帅哥美女人物，好听的音乐和时不时出现的搞笑情节，我觉得文豪野犬真正打动无数世界各地观众的地方在于它的内核。之所以说是“内核”而不是主题，主要是因为对于这种长篇连载超能力漫画来说，主题是流动的。但内核不会因为作者突然决定天马行空而大肆改变。第五季连载中的今天，《文豪野犬》的剧情已经随着作者如脱缰的野马般的想象力，天马行空到了一个混乱的地步，但它最核心的思想依然没有变。

在讨论文学作品的时候，我们经常运用到悲剧内核、喜剧内核、悲喜剧内核这样的概念，那么文豪野犬对于我来说大概是一个“浪漫的内核”。在我的成长环境中我自认没有太多的浪漫的、感性的、让我散发“人性光辉”的余地，这样的机会大多是需要自己发掘创造。虽然这么说听起来很夸张 ，但是文豪野犬对于我个人人生哲学的追求起到了不可或缺的肯定性作用。关于人、生命、努力等等的价值和善恶的判断，对荒诞哲学理论的入门和作品中作者对尼采和叔本华的致敬，让今天的我的言行举止中都充斥着它的痕迹。有意思的是，虽然我对这部作品大加赞赏，我在推荐这部动漫时心里却很犹豫。我认为，“动漫”是这部作品最平易近人的载体，却在表现力上远远不及它的其他衍生作品。《文豪野犬》改编自同名的漫画，而漫画又与它的轻小说系列有着紧密的联系。另外，作为载体一向不被看好的漫改舞台剧，也在这个作品的呈现上有着独到的诠释。尤其是《黑之时代》和《风暴使者》这两部作品的轻小说和舞台剧，分别运用了大量的戏剧手法和舞台布置，对命运、善恶、和生命等概念做出了独特的诠释。

人生在世，我们都是泥泞中奔跑的野犬，没有人能告诉我们任何答案。我们能做的，就是像《文豪野犬 汪！》里提到的那样，“尽情地烦恼、尽情地迷茫吧！”

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