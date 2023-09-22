【取火】郑凯忆：只有月亮知道

直到草丛差点只剩草丛，直到月光落进余光。所以，月亮它，一直都在看吗？

一般的月亮／一般的中秋节。为什么／挂在我家枣树上的：／独独／缺了那么一角？——周梦蝶（《约会．蚀》）你眼里心里的月亮是圆是缺，是一种什么样的存在，又蕴含着什么意象？《取火》9月特别企划“月亮知道了”登场了。——编者

闹钟响了，不停地响。

闹铃争先恐后钻进耳朵里。烦，压不住的烦。

红色的字在闹钟的屏幕上闪烁——6点了。

不想动。

窗敞开着，夕阳倾斜着洒进房间里，却没有将黑漆漆的周围照亮多少。窗外人来人往，他们有说有笑。笑声被密闭的空间无限放大又放大，但这样热闹的声音，从来不属于这里。

滴———

闹钟还在响。

黑暗中闪过一道蓝光，是手机屏幕亮了，有消息。这刺眼的光止于一瞬间，没有掀起任何波澜，除了伸出去的手，还有一团揉着的背被展开。

但消息只是则垃圾信息。和妈妈的对话，仍停留在半小时前我发的问候。

那些人真的很吵，还有闹钟。

妈妈说，要多晒太阳，对身体好。

去晒太阳，烧掉坏死的皮肤，和过期的烂情绪。这次，不带防晒衣和遮阳伞。

傍晚时分的太阳总是格外的晒。但看路人在阳光的影子上，烙下自己的痕迹，看透明的云映射夕阳的五颜六色，却也格外美。

手机震动，但依旧不是妈妈。

是我的朋友，她抢到回家的票了。

是啊，快中秋节了，很快就能回家，庆团圆了。

手机再次震动，这次，终于是妈妈了。

其实，我更希望这不是妈妈。

妈妈说，她没有抢到票。这次的中秋，还是一个不完整的圆。

风微微吹动，草丛的花轻轻摩擦着叶片，像心尖上的不痛不痒，却挥之不去。今年的花开得特别红，特别灿烂。似天真无邪的孩童，咧着大嘴笑，笑得最真诚。

想慢慢地一朵一朵花，一片一片花瓣地撕，看它们的圆一点一点被侵蚀。

一朵两朵三朵，四片五片六片。红跑道上散布着它们的碎片，从前的样子模糊不清在每一个它们身上，成了心魔。

直到草丛差点只剩草丛，直到月光落进余光。

所以，月亮它，一直都在看吗？

我蹲下身去，捡起红花朵的残渣，小心翼翼地将每一个部分重新平凑好，变成它原来的样子，变成世人所认识的它的样子，变成一朵合格的红花朵的样子。

红花朵不仅仅是朵红花朵，这样的我，也不是一个合格的我。

今晚的故事，就留在今晚吧，只有月亮知道的今晚。

欢迎在籍学生创作投稿，请电邮：zbAtGen@sph.com.sg。投稿注明《取火》或《校果》编辑收，并附上作者中英文姓名、电邮、邮寄地址、联络电话。