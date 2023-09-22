【星期五连载小说】呼吸

现在回忆起来，我耳边都有幻听，我怀疑就是这些异常现象，让阿嬷在第二天卖掉了我。

（3）

我当时被重击出躯壳，以第三人称观看那份空间，而原本的我痴痴地平躺着，目光向着阿嬷。另一边，眼镜狗的无神狗眼安然注视我，灵魂中的我，它们好像在检索我的记忆，以至我的神经十分疲惫。额前有火光照耀，越压越近眉毛，直到整片眼皮都是橙红阴影，我的眼睛原来是闭上的，怎么也睁不开。近处原先是焦急的碎语，之后声量越来越大，变成凄厉的嘶吼还有哭声，风继续吹着……回想起来，空调人应该用了脑电波之类的东西，激起我脖颈的皮肤颗粒片片，让我进入回忆的迷宫，分不清楚过去与现在。

起初我的脸颊阵阵微麻，有人在用力拍打我，我直觉那个人是我的妈妈。爸爸妈妈都在叫我的名字，可我始终听不清他们的音节，只有火吞噬一切的声音。后来我又变得安全且清凉起来，好像落入了绵密的水中，混沌水花进入了耳房，肺部才开始复原，开始清澈地呼吸。再醒来时，梦结束了，眼镜狗已经消失，而阿嬷就站在我床头，双手在我的双耳旁，这一幕我不知为何十分熟悉。

阳光在我的竖方身体上切换胶片，影子消散又重聚，远处，空调区的巨楼畸形地变换横梁结构。我仰头跟阿嬷说，“嬷，那些东西是什么？它们来家里干嘛？我做了个好长的梦，梦中我飞出窗户，看到了跟我们两长得一模一样的人，也是在这样的屋子里聊天，那个梦里还有……”我暂停了一会，扬起下巴张开眉毛大眼看阿嬷，阿嬷却好像没有在听。

阿嬷不太跟我说话了，其实十年前她就这样了。但好在阿嬷还保留着吃饭时的“好好吃”，睡觉前的“囡囡仔晚安”，讲得很慢很曲折。注射了清凉液之后，阿嬷倒也能再多说几句，但我不知道她在跟谁对话，她讲的都是我听不懂的往事，再然后，是我听腻了的往事。那生命源起的大停电，我实在好奇，但阿嬷从来只停在关键时刻。这真的没什么，我知道这样的情形名为衰老，在过去的沉默十年中，我跟她的回忆一直很温暖。我有阿嬷就好，阿嬷也只有我了。

我继续幸福地说着，“嬷，我梦到爸爸妈妈了，梦到了他们的声音。身边好像还有火，奇怪的是你没在旁边。嬷，只要有你陪着我，我就很开心了。”阿嬷嘴唇分开又合拢，突然大笑起来，眼眶的皱纹像石头的裂缝，她眼神直直地说，“是哦，那天，你妈肚大如球，漏气般地吹出了你，你在胯下像一粒逗号。我儿子媳妇把你扯到我面前，对你很好地笑，我看你的小眼小鼻小嘴，都像我那老猫的猫屎，我也有点好笑。你爸妈对我很好，他们怎么对我好的呢……真的对我很好。然后，我保准是瞬间发生的事，自你第一声啼哭响起，天就乍地变得火烧心窝，热得毛孔圈圈里都是火气，我们停电了，停电是……”阿嬷紫黑的上唇和红黑的下唇，像相同的磁极，打着圈地靠拢又互相排斥。

我从未听过我出生时的故事，阿嬷也好久没讲这么多话。一股不详的血液涌上我的白鼻白眼，我尽力接上，“停电是一瞬间的，大地都在燃烧。阿嬷，你是要说这个吗？”阿嬷囫囵点头，皱纹下坠得厉害，她的脸肉摇来晃去，面上的脉搏直跳，我紧张得运行肺铁，屋子里满是阿嬷的絮絮叨叨，和金属撞击彼此的声音。现在回忆起来，我耳边都有幻听，我怀疑就是这些异常现象，让阿嬷在第二天卖掉了我。

（每星期五连载）