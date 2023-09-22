【星期五连载小说】唯有垂杨

听闻许家提亲，这是喜事。只是你也别委屈自己，若有不如意之处，只管提出来，不然学了我，反倒是自己受罪。

（三）

又在家中住了二月余，高树便赴外省任职。这委任说大不大，以高竹的玩笑话讲，不过是“端茶倒水，乐得清闲”。但说小，却又能接触到形形色色的人，时时刻刻观摩着权力中心的斡旋。这便是给师长当副官。这位师长在学校任教育主任，而高树在校期间的确成绩优异，又托些父亲的关系（这位师长与高树竟然是同乡人），于是便自然被安排在这样一个位子上。这机会属实难得。

向警卫出示了些证件，高树来到二楼，敲了敲门，听见有些低沉的一声“进来吧。”

高树本来预想着见到个趾高气昂、头发花白的威严少将，兴许腰间别着把勃朗宁，结果门后面只是个有些倦色的人，往高估计也就三十七八，不及不惑之年，正低头看着厚厚一沓文件。高树想着打破这沉寂，又不知如何开口。

好在师长此时终于抬起头，用江淮官话问道：“你叫什么名字？”

“王长官，我叫高树，表字是景春。” 高树连忙回道。他尽量显现出一种恭谨却不诚惶诚恐的态度。

师长笑了笑：“不必太拘谨。说起来，既是同乡人，我与令尊许是旧交。” 兜兜转转地理清了两家的关系（谁的叔父同谁的外祖是同窗，谁与谁的远亲有生意上的往来），又零零散散说了几句，问了些家乡的箕风毕雨、经济民生，师长方叫他去换衣服，给了把盒子炮，顺带着认识了其余几位副官。

比起在学校的日子，这里起先对高树而言轻松许多，无非是学些仪礼，听听师长指使。这位王师长待人还算谦和有礼，高树自觉幸运。但是与学校相对自由随性的空气不同，这里没来由的压抑。高树连自己也说不上照顾得好，又不是很会恭维逢迎、察言观色，便颇有些无所适从之感了，但递给父母的信仍寥寥数语：“父母亲大人膝下、敬禀者、一切平安清吉，饮食住宿亦与在家无异。恐劳系念，谨以上闻，余容续陈。男树谨上。”​​

在写给高竹的信里，他倒是认真反思了自己，记了几则事。其中之一是师长正在气头上，谕旨传下去了，却迟迟不见落实；师长便指责高树指令传得懈怠。

“分明是底下人办事不周，又与我何干？”他给高竹写信时仍有些怒气，笔锋似乎都更为凌厉了，“于是自然稍加辩驳几句。” 他认为自己不过是枢纽，就好似一个人收到了不甚满意的信，难道还要责备邮差不成？

师长却摔了茶杯，大骂一通，将几日来积压在心中的怒气都朝向了他一人。

“然，躲得过初一，也未必躲得过十五。他定是要将这通火发出去的。无论他朝哪位撒气，捡碎茶杯的大多都是我。” 高树继续写道，“我想日后无论何事，只应‘是’、致歉、鞠躬已矣。”

还有一件事，高树斟酌了一下，唯恐高竹忧心，但最终仍决定写下来：

“其他人见我新来，免不了将活都推给我。起初我碍于面子，也想着母亲说的与人为善，毕竟大家抬头不见低头见，就都接下来，结果累得不行，本职里的工作就出漏子。师长怪我时，我还得想些谎话来圆过去，言自身‘思乡情切，劳力分神’。然而一个谎需着许许多多个谎来自圆其说。”

高树想了想，接着写：后来，我将话说明了，和人态度强硬起来，竟然也没人欺侮。最后高树才加上最要紧的话：忽奉父母手教，具悉一切。听闻许家提亲，为长姐深感欣喜。只是你切莫委屈自己，若有不如意之处，只管指出，不然似我，反倒是自身受罪。

高竹嫁过去后，不称心之事十之八九，可她几度抉择，仍旧沉默不语。偶尔高树来信，她就也扯些谎。然而一个谎须得许许多多个谎维系。高竹便编出了许许多多个举案齐眉的故事。她想，不如意也许是人生常态，只要挨过去便柳暗花明了。可是，直到死，她也没寻到那如同世外桃源般静静等待的“又一村”。人生走马灯般过去，到最后一刻，想到高树的信，她竟然还是有些难过。

(每星期五连载)