那天在登上虚谷的路上它只摔过一次，就是看到山的那刻。它与理想一同摔得粉碎，彻底陷入虚谷，甚至比那些从未有过理想的山鸡陷得更深。

谁是小爱？在山鸡群里，小爱是一只幻想成为海鸥的疯鸡。从破壳到现在，大概有三件事令它极为不解。一，为什么天空是蓝色的？二，为什么海鸥都飞向海边？三，始终以爱为名的自己究竟该爱着什么？这三个问题，估计虚谷内的所有山鸡穷尽一生都问不出来。

关于第一个问题，小爱几乎问了身边的所有鸡。但在这个名为“虚”的山谷当中，没有任何一只山鸡能够回答它的问题。因为无法飞行的山鸡们从未真正触摸过蓝天。它们唯一能做的只是扑腾自己的翅膀。就算拼尽全力也只能在跳得高一些后更重地摔回“虚”谷中。

久而久之，悻悻然的山鸡祖宗们终于在认清现实后，将“尝试飞行”视为一种可笑且毫无意义的动作。但小爱不想就此放弃对蓝天的思考。幸好虚谷上空总有海鸥飞过，小爱觉得天上的它们，估计了解天为什么是蓝的。小爱想要找一只海鸥问问，但每次小爱提出这个想法，族中长老总会呵斥道：“会飞的白鸡们都是愚蠢的，常跟它们接触你迟早也会变成一只想飞的疯鸡。我们做鸡，就是要脚踏实地，别想这些没用的了。”

小爱不服，它跟所有山鸡年幼时无异，它们都曾向往过蓝天。但小爱不同，不是因为它更执着，是因为它更幸运。那天正好有只疲惫的海鸥落在虚谷中，那天小爱正好没有放弃蓝天。

它在见那只海鸥之前，不停地对自己说：“我只要保持清醒，就不会被会飞的白鸡变成疯鸡的。”

虽仍害怕，但小爱走上前问道：“天为什么是蓝的？”

“……” （那天族中长老立即命令小爱忘记这个回答。）

“那，什么是海呀？”

“……” （那天族中长老立即命令小爱忘记这个回答。）

“所以，你们为什么都要飞向大海呀？”

“……” 还没等它答完，就有山鸡发现了它们。

那天小爱被拖了回去，被迫忘记一切。但有些事，或者向往是无论如何都无法被抹掉的。比如说，虚谷外不远处，有一片名为海的大面积积水。以及那群向往海的自由生灵，不叫“会飞的白鸡”，它们叫海鸥。从此，小爱也开始向往“海”，因为它觉得只有自己向往远方时，才不会被虚谷吞噬。

可虚谷深邃的黑暗，不是一个简单理想就能填满的。因为很快小爱就发现，自己的向往，与虚谷同样空无一物。

那天以后，小爱被理想号召。它决定跟那些海鸥一样去海。它在尝试飞上虚谷最高峰的路上摔了无数次，但从未感觉到疼痛，反而摔得越痛，它越感觉自己是一只海鸥。最后，它用半条命换来了所有山鸡都未曾完成过的壮举。站在山顶，朝霞把它的羽毛染成山鸡的黄色，但此刻它无比坚信自己就是一只海鸥。直到往虚谷那头望的时候，它才发现——

山的那头不是海，是山。

顷刻间，在山腰上无数次摔倒的疼痛感，随一只飞驰的海鸥朝它袭来。它才发现自己被海鸥骗了，但又没有完全被骗。海确实在虚谷外面，只是那些海鸥可以轻松飞过的巍峨大山，是一只山鸡穷尽一生也无法跨越的高度。

小爱走回山谷，只有它自己知道，那天在登上虚谷的路上它只摔过一次，就是看到山的那刻。它与理想一同摔得粉碎，彻底陷入虚谷，甚至比那些从未有过理想的山鸡陷得更深。

于是，它问出了最后一个问题：“以爱为名的自己究竟该爱着什么？”热爱之前的蓝天吗？但追逐永远无法触及的蓝天，除了摔得更痛之外还有什么意义？去爱海吗？但自己只是只山鸡，怎么跨过大山？所以，尝试有什么意义，离开虚谷又有什么意义？山鸡学好走路有什么意义？族中长老们又什么意义？天为什么是蓝的，海鸥为什么要飞向大海？

自己的存在，有什么意义？

绝望中，它摒弃一切山鸡的法则，却在此时终于想起初遇海鸥那天的对白。

“天是蓝的，因为那是海的颜色。”

“那海为什么是蓝的？”

“这不需要理由。”

“好吧，那你们为什么想要飞到海边呢？”

“就是想要。”

“真的吗？这有什么意义？”

“如果真要说的话，估计是去码头边整点薯条吧。”

小爱不解，但它记得那天从海鸥睿智的眼神找到了最初的答案。

小爱是谁？它不是山鸡，不是海鸥，因为小爱，就是小爱。也正是从那刻起，它向往海洋。