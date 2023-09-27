【字食族】江新月：舞裙

她觉得好笑。是他们将苗条制作成她必须披上的华丽舞裙，教她将人生跳出一个标准女人的舞步。她照做了，她终于得到来之不易的夸奖、喜爱、认同和友情。

【起舞】

在他们的叙事里，少女总是为了爱神的注视而穿上华丽的舞裙。他们将镜头对准少女，妄图拍摄到他们为她臆想的男主角，为爱神献上悲歌。人群散去，无人注视的少女褪去她华丽的外衣。只有在她的叙事里，华丽所遮掩的，是一道道小心翼翼跳舞的伤疤。

【一】

“你一个女孩子都胖成这样了，你还吃什么？”

第一次被说胖的时候，她才12岁，还是半个孩子。女童的世界法则里肉嘟嘟是可爱的代称。“多吃一点啊。”大人爱和孩子们这样说，却期待她们从少女时代能够纤细。她偷窥到了少女的法则。

母亲突出的锁骨和她纤细的腰，都在教她一个专属于女性的法则。她从那天起要开始随着这个调子起舞。

【二】

母亲吃的永远比父亲少很多，而且是以蔬菜为主。“我不能吃碳水的，得减肥。”母亲说。父亲没有反驳。

她也想多吃一碗饭，可她想起自己将要成为少女了，“不能吃碳水，得减肥。”

她那天没有多盛饭，之后再也没有多盛过。在刻意的卡路里计算和饮食克制中，她的“肉嘟嘟”似乎消失了。

【三】

初中生活和脂肪的消失同时开始。印象里，她不善交友，似乎没有人主动接近她过。

可初中不一样。

“你长得好可爱啊！”那个女孩儿说：“腰好细，好厉害！我真羡慕。”

为什么腰细就一定可爱？一定厉害？一定让别人羡慕？少女没有多想，她太急于享受这一份来之不易的夸奖，和被他人主动接近的机会。社交似乎变得如此容易。第一天上学，她就认识了好几个同龄的女生。

她们聊得来。可是如果自己不瘦呢？那么自己还漂亮吗？还可爱吗？她们还会喜欢自己吗？

少女不敢去想。她只知道自己一定得瘦，得减肥。

【四】

在世界给少女们写的规则里，一瘦遮百丑。瘦和美画上了等号，而她们是女性，世界不停地告诉她们，要美。

少女不敢吃零食，不敢吃饭菜。她胆怯地望向镜子，似乎能看到自己突出的骨头。

那并不美。

母亲已经从“你一个女孩子都胖成这样了，你还吃什么？”变回成了“多吃一点啊”。他们注意到了她将发展成骷髅架，提醒她涨体重。

【舞终】

她觉得好笑。是他们将苗条制作成她必须披上的华丽舞裙，教她将人生跳出一个标准女人的舞步。她照做了，她终于得到来之不易的夸奖、喜爱、认同和友情。这是她花了代价编织出的华丽舞裙，没有了它，她似乎是一只癞蛤蟆。

至少他们帮助她编织出舞裙时是如此教导她的。现在他们要她褪下这条裙。

她不同意，她不敢没有舞裙。镜头聚焦在她身上，却已经不再是欣赏。他们注意的不是她，不是她华丽的舞裙，更不是那些作为她要承受的伤疤。他们臆想出一个男主角，叙述出一个她为他披上舞裙，牺牲自己的故事。他们嘲笑她去讨好男性的愚蠢。然而少女的叙事里并没有男主角。

她也笑。她笑她学着他们给女性设计的步伐跳了一支舞，妄图在掌声中知道自己是可爱的。

然而她至今也不知道对于一个少女来说，怎样才是可爱的，可以不受指责地被爱。