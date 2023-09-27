【校果】南中庆祝教师节 学生谢师恩老师秀猫步

教师节是一个让学生报答老师谆谆教诲的机会。每一年，学生们都会积极筹备各种活动及表演，以感谢老师们的辛勤付出。

颁奖给老师及行政人员表达谢意

往年南洋女子中学校的教师节庆祝会都有一个主题，但今年（2023年）却不同，司仪提到工委们认为“不是一定要有主题才能感谢老师们”。由各部门老师带来的独特猫步，拉开了庆祝会的序幕。老师们随着轻快有趣的音乐步入礼堂，每个部门都有独特的创意主题，譬如：体育部的足球竞赛主题，美术部古灵精怪的“精灵们”主题，还有校长与副校长们的浪漫系主题。

校长萧芳辉先开场向全校师生致辞。“这是我第一次在南中庆祝教师节。过去一年来，我自认为非常幸运，有100多位老师与行政人员的支持，帮助我更好地融入南中大家庭。同学们也非常幸运，有这么多老师愿意去严格地要求你们，让你们成就更好的自我，达成梦想。”国将兴，必贵师而重傅。如果说生活是一场电影，那么老师就是监制。他们总是默默付出，从不奢求回报，成功之时，就会隐身而退。但是没有他们，何来成功？

激动人心的表演环节中，才华横溢的南中学子们都用自己的方式表达对老师最真切的感恩之情。今年的游戏环节也颇有意思，英文部门的老师把不同笑声都放在Kahoot!上让学生猜。八轮下来，大家玩得不亦乐乎，笑得合不拢嘴。颁奖典礼上，学生领袖为老师以及学校行政人员颁发不同奖项，感谢他们这一年来的付出。

羽毛球队中四学生带来精彩的演出。（南洋女中提供）

筹备演出面对挫折 互相支持鼓励

参与嗨翻全场舞蹈演出的中三学生陈洁敏受访时说：“我们都想为同学和老师呈献一个精彩绝伦的表演。第一次作为教师节庆祝会的演出者，我非常庆幸除了为老师们准备礼物，还能通过表演表达我的爱和感激之情。在幕后，我们都花费许多心思做准备，只为了想把这特殊的‘礼物’以最好的状态献给老师。”

中三学生辛清越说：“我们在准备演出的期间，面对许多困难与挫折，导致我们非常沮丧，有些人甚至想放弃，但我们互相支持，互相鼓励，结果演出十分顺利，我为大家感到骄傲。看到老师灿烂的笑容，我觉得我们这几个月的努力没有白费。”

教育工作者们是社会的建设者、未来的引路人。我们感谢所有教师的辛勤付出。无论未来如何变化，教育者将继续引导我们的社会走向光明的未来。