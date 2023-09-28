P：电影《吃风》中次文化信仰的浪漫语境

这部电影的浪漫之处就在于它以一个温柔的视角去看待残酷的世界，让观众在暴烈的世界里看到一点点的温柔。黑帮的浪漫，青春的迷惘，残酷的现实，最后都和Ah Girl 一起困在那个高速隧道，永远走不出来。

中文里的“吃风”，福建话里的“呷风”，马来文里的“makan angin”，这个自我有记忆以来便无甚存在感的词，没想到竟然在我诞生那年被赋予了如此浪漫的语境。

唐永健（Kelvin Tong）和黄锦佳（Jasmine Ng）共同执导的《吃风》（Eating Air，1999）纵然短板明显，仍不失为一部青春与浪漫兼具的黑帮电影。过剩的青春荷尔蒙预先为电影的结局写下了悲伤的注脚。Ah Boy 和Ah Girl的爱情逃不过黑帮世界的喊打喊杀：前者的青春戛然而止于一场毫无意外的黑帮纠纷，后者拎起Ah Boy的安全帽行走于难得无人的高速隧道；被黑帮和大耳窿追杀的Ah Boy 和 Ah Gu最终像那袋被摔在地上的几条鱼，顽强地在地面跳动生命里的最后几下，永远跳不出那个围困他们的那座城。

黑帮电影本身就是一个很浪漫的题材。从香港的《无间道》系列，《古惑仔》系列，到台湾的《少年吔，安啦》《南国再见，南国》《艋舺》，这些黑帮电影所刻画不仅是以男性情谊为主的江湖世界，同时也反映了他们面对世界的方式。《吃风》使用了次文化的元素作为电影角色们面对世界的方式。片中角色所信仰的次文化为他们开辟了新的想象空间，其功能主要是帮助他们逃离现实世界，但同时也提供了他们与现实世界对抗的底气。在Ah Boy的幻想里，见证了双亲被杀后的他说道：“爹！娘！我会为你们报仇的！”，但实际上只是去送盒饭给婚纱店老板。看上去有点无厘头的台词和对武侠小说的内容的拙略模仿，正是他们面对世界最温柔的一种方式。我们对黑帮世界的刻板印象都只停留在喊打喊杀的层面，但《吃风》以次文化的元素来刻画这些身处江湖世界少年们的精神世界，形成了一种强烈的冲突感，打破了我们对黑帮世界的刻板印象，让观众不禁有一种“原来Ah Beng Ah Seng 也能那么可爱浪漫”的错觉。

建构浪漫乌托邦

除了角色形象上的落差，电影另一个有趣的地方在于黑帮乌托邦的建构。电影建构的是一个Ah Beng Ah Seng的浪漫乌托邦，一个靠武侠漫画里的两肋插刀的仗义便能维持的幻境，但Ah Boy没能逃出自己所制造的幻境，最终死在仰赖资本运作的黑帮世界里，独留下Ah Boy的染血的头盔和在想要离开隧道的Ah Girl。武侠漫画般的动画与血红的画面搭配背景不断的本土摇滚乐，不仅帮助观众带入剧中人的视角，同时也是一种次文化的融合与再现，反映的是新加坡青年的另一种精神面貌。电影的原声带使用了诸如庞克摇滚、工业摇滚、电子乐的音乐类型并以方言为主要语言，如此大胆的选择为影片注入了一些轻狂的意味，但同时也接地气，让观众看见了新加坡草根青年为这座城市所注入的活力与躁动。

次文化元素的运用为片中的角色开辟了另一种想象空间。作为面对现实落差的手段，这种依附于次文化诞生的想象成为了角色在面对世界时的驱动力，成为了Ah Boy、Ah Gu合理化自身存在的手段。电影的最后，在Ah Boy 看着奄奄一息的Ah Gu的那瞬间，Ah Boy的幻想冲破现实为Ah Boy在面对大耳窿时奋力一搏注入了的最后一剂肾上腺素，让他顿时变得奇勇无比，化身如战神般的存在，但也仅仅是一刹。Ah Boy 随后寡不敌众，最终躺在无法分清日夜的高速隧道中。幻想的满溢在资本的面前（追杀他们的黑帮是为了收债）变得苍白，次文化所开辟的想象空间与现实之间产生断裂，精神上的破产标志着肉体的死亡，令人唏嘘却也同时感受到他们当下所面对的无力与迷惘。Ah Boy等一众青年对黑帮的浪漫想象最终被暴力的现实戳破，温柔与暴力、残酷与浪漫，两种截然不同氛围弥漫于整部电影中。

然而，毋庸置疑的是电影在剧情的编排设置上到后半部分略显匆忙，剧作到电影后半部分甚至显得有点拖沓，但就整体来看，电影所营造的氛围仍然是一气呵成，贯穿整部电影。Ah Beng Ah Seng的浪漫我们或许不懂，也可能只是导演们对于黑帮世界的美好想象，但片中所描绘的那种迷惘与困顿确是每个时／世代都在面对的问题。这部电影的浪漫之处就在于它以一个温柔的视角去看待残酷的世界，让观众在暴烈的世界里看到一点点的温柔。黑帮的浪漫，青春的迷惘，残酷的现实，最后都和Ah Girl 一起困在那个高速隧道，永远走不出来。

导演简介

唐永健，Kelvin Tong，1972年出生于新加坡。在当导演前曾当过半年的律师，也组过乐队，也做过《海峡时报》全职影评人。1999年他与黄锦佳共同执导他的首部剧情长片《吃风》，入围了2000年鹿特丹国际电影节，在新加坡国际电影节获新秀奖。代表作有《吃风》《女佣》《第一诫》等。近年，因常拍恐怖片而被称为“鬼王”，但剧情偶尔脱线显得不那么恐怖。

作者简介

P ：家在桥的另一段，电视讯号跨越一座桥的距离，在清晨六点双眼惺忪的时刻来到我家电视前，播放着新加坡国歌。电视上播着梁志强的《跑吧！孩子》《小孩不笨》或陈子谦的《881》，铸成了我童年的一部分。很多年后，定居在新加坡这片土地上，真正开始去探索新加坡电影的时候才发现，我童年的那一个部分原来只是整个图景的冰山一角。