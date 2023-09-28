当艺术家太冒险？青年先赚钱再追梦

34岁黄嘉嘉有多重身份，是长笛手、流行歌曲唱作人、科技公司兼职销售员，也做风险投资。他认为这个时代的艺术家需要灵活性，尝试不同的东西，如果一个艺术家一直很贫穷，恐怕会痛恨自己的艺术，写不出好作品。

办长笛独奏会，出流行歌曲专辑，做风险投资，三件很酷的事情，今年34岁的黄嘉嘉全都做到了。

父亲是新加坡交响乐团前长笛首席，母亲是著名芭蕾舞蹈家；如果说艺术细胞是家族遗传，黄嘉嘉却特意选了一条不太能靠父母资源的路。

转学学习商科

“我很爱艺术，是骨子里的热爱。但是艺术家的路太冒险了。”原本获颁新加坡交响乐团奖学金，在法国巴黎高等师范音乐学院学习长笛的黄嘉嘉，第二年决定转学到加州大学伯克利分校（University of California, Berkeley）学习商科。

2016年，黄嘉嘉毕业后进入风险投资公司。在硅谷这个世界科技中心，他接触到最前沿的科技与创业项目，不久后他看准机会，投身芯片软件和人工智能行业担任销售员，客户包括生产芯片的大厂。

原本在法国巴黎高等师范音乐学院学习长笛的黄嘉嘉，第二年决定转学到加州大学伯克利分校学习商科。（唐家鸿摄）

“因为科技行业丰厚的薪水，以及我个人的投资，我现在可以用半天的时间工作，还有一些被动收入。”黄嘉嘉说：“这个时代的艺术家需要灵活性，尝试不同的东西。当然同时做好两件或多件事很不容易……但如果一个艺术家一直很贫穷，我想他会开始痛恨自己的艺术，也写不出好的作品。”

黄嘉嘉小学就读于菩提学校，之后随父亲定居美国加州湾区。两个月前他选择回新加坡发展，刚刚举办了长笛独奏会，目前正在发布原创个人专辑《爱的代价》。

“选择回新加坡一方面是因为母亲和姐姐都在这边，也是因为这边的政治氛围更加平和。”黄嘉嘉说：“过去10年世界发生很多变化，贫富差距加剧，很多人的生活越来越艰难；还有些工作很快会被人工智能取代等等，这是普通人在科技和时代发展的过程中付出的代价。”

用情歌带出社会议题

黄嘉嘉介绍说，新专辑收录八首歌，虽然都是情歌，也有意折射一些社会议题。作为走在时代前沿的科技达人，他说自己也会借助人工智能，比如GPT和谷歌的智能生成模型。“比如你告诉人工智能模型，想要什么风格的歌词，像印象派等等，就会生成一些歌词，我可以用来参考。音乐也会给我一些和弦上的建议。”

创作这八首歌，黄嘉嘉花了大概五个月时间。不过他从几年前就开始准备，跟歌剧歌唱家学习声乐，也跟流行乐手学习制作，还曾入围《中国好声音》新加坡海选的前50名。

作为古典音乐训练出身的唱作人，黄嘉嘉说未来希望能够在流行歌曲中多融入一些古典元素，比如用弦乐团现场伴奏，或在编曲方面参考古典作曲的配器法等。他说：“我认识新加坡古典音乐圈的几乎每一个人，我希望未来可以和他们一起合作。”

看似黄嘉嘉完成了“曲线救国”的计划，可以说划出了一条完美的曲线，在物质和精神追求双丰收。问他，为此付出了什么代价？他说：“其实做什么都有代价，做艺术可能吃不饱饭；努力赚钱的工作可能是做自己不喜欢的事。但我尝试在两者中取得平衡。”