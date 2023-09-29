【星期五连载小说】呼吸

她在那蒙昧的日子向我讲述了，我人生中的第一个故事，关于我们的起源与发生，她说完我就懂了爸妈是什么，我懂了爸妈是什么的第二天，阿嬷就衰老了。

（4）

我顿了顿，声音由小变大地说，“阿嬷，你的意思是说，是我让太阳变成这样了吗？不是的，我不记得了，我真的什么也没做。” 阿嬷松垮的法令纹一下兜不住眼袋，她的眼白与黑色瞳孔界限分明，看起来在努力追溯过往。我等了很久很久，心中燃有火烧般的难过，但阿嬷最后回以间断的沉默，咿咿呀呀地张了几次口，吞词造句般地说，“啊哇吧唔，我…你为什么问这个？”我和她的眼睛之间隔了一段光尘般的空气，霎时间暗火丛丛，烟雾弥漫至咽喉。我又闪回做梦的情境，阿嬷变成火下一件坚实的阴影。

好像真的有最初的婴儿啼鸣，嗷嗷撕开了一道天光，人影晖晖像银器般忽隐忽现，身上的湿滑被轰然蒸发，只剩下晦明的哭声干涩。我抽取记忆的源头，也浇不灭心中厄运般的火。“阿嬷，我好害怕，为什么我有这样的梦，这是真的吗？阿爸阿妈去哪了？”我有点迷茫，更多惶惑。与此同时，一个幼童的声音也忽地亮相，“阿爸阿妈去哪了呀？”我惊慌地看向声音来源，发现另一个小小的我躺在另一张床上，正在问站在她床头的另一个阿嬷。我怀疑自己出现了幻觉，天花板下又像吐泡泡般地浮现多个画面，每个我都在问无数个阿嬷“阿爸阿妈去哪了”，头在加速下坠，我越来越看不清阿嬷了。

我又回到了过去还是什么的，回到了第一次向阿嬷问爸爸妈妈的时候，那会儿我很小，小到不知道如何说话提问，也对自己无所顾忌的初生嚎哭不知情。她在那蒙昧的日子向我讲述了，我人生中的第一个故事，关于我们的起源与发生，她说完我就懂了爸妈是什么，我懂了爸妈是什么的第二天，阿嬷就衰老了。

那个故事是这样的，很久以前，有一个人叫伏羲，有一个人叫呙，还有个人叫祝融。讲开头这句话时，我记得阿嬷还舔了舔皱皱的嘴唇。他们也像我们一样，生于炎荒之时，但那时空调还没出现，我很难想象这一点。他们的双眼也比双腿更能达到远方，这倒不是因为他们的肌肉衰退，肺部衰竭，而是他们落脚地的北面是冰冷的高山，南面是沼泽，西面是荒漠，东面是海，圈住他们的是一大片黝黄的焦土。但他们天真的头脑自带希望的灌溉，勇敢的种子结出千万种技能。伏羲天天受太阳烘烤，日日冥想出奇，他舌头像树枝一样指向天，天就给了他接近的机会，伏羲眼迷舌干地画了八卦，卦相直击宇宙真理的核心，他算到自己命中会遇到一个人，他将和这个人一起开启文明。

解这次卦让伏羲很不信任天，伏羲早就想好了人的定义，他以为世界就他一人。阿嬷说到这时哧哧笑，“说不定我们两也三缺一呢，但我在废土区爬行时，经常听到地鼓大作。其他人在哪呢。他们热吗？”我那时说话只能发出个响，阿嬷听见响了之后就继续说故事了。

起初伏羲并没有跟随卦意，他先在纤细的草杆下躲阳，又深挖进泥土里遮阴，过了几天草秆就枯了，泥土就干了。他四处寻水，找一粒种子的春天，但他得到的只有日渐空心的血管，这时八卦也不灵了，于是伏羲启程去遇见另一个人。那个人是呙，呙看到伏羲时，她手下的子民万千，早已各有灵魂的火种，在燥热大地上燃烧如炉。

（每星期五连载）