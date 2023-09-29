【取火】毕菲：月亮知道了

铅笔花和木香，浅粉色和心跳，17岁暗淡却热烈的心事，那个夜晚的月亮都知道了。

一般的月亮／一般的中秋节。为什么／挂在我家枣树上的：／独独／缺了那么一角？——周梦蝶（《约会·蚀》）你眼里心里的月亮是圆是缺，是一种什么样的存在，又蕴含着什么意象？《取火》9月特别企划“月亮知道了”登场了。——编者

暗蓝色的一个夜晚，我第一次遇到他。

那是来到云姚学校的第三周，一场在周五举办的学生迎新会。犹记得那天有一轮很好的月亮。文秀的一抹象牙白色，贴在蓝色幕布上，像是油画上的一块留白。

丝带气球，劣质蛋糕，和有些简陋，但足够引起欢呼的舞台。大家三三两两聚在一起说话，不时爆出笑声，只有我独自缩在角落，沉默又尴尬，扮演着一粒被遗忘在阁楼的灰尘。

而他像是那晚的月亮一样，很耀眼地，又很笃定地出现在我色彩黯淡的17岁。

他从来都是个人缘很好的孩子，即使姗姗来迟也会被人群围在中间。彼时我正试图拿长桌上的最后一杯桃子气泡水，他从门口探出半个身子，有点装模作样地将手比在额头旁敬礼：“哟，都玩上了啊。”

人群因为他的出现而骚动，男生们涌上来搂住他的肩，俏丽的女孩笑眯眯地走过来和他说话，而他也不抗拒，开着有些欠揍的玩笑掠过我身边。

我在他走过的瞬间转过头，和他依稀对上眼神。

现实并不像小说里写的那样浪漫又命中注定。那只是很匆忙的一次对视，我忘记他的眼睛有多亮，是否装进了星辰，他也没有冲我轻轻一笑，让我就此沦陷。

他只是淡淡地扫过一眼，而后扭过头与朋友们走向派对的中心，对我厚重的刘海和宽大的T恤不报什么注意，而我只记得他身上的味道——那样清淡的、干净的，像是小时候用刀片削铅笔时，随着一朵朵铅笔花一起产生的木香，很短暂地停留在我的鼻腔，又随着他的离开转瞬即逝。

我有些愕然地盯着他远去的背影，掌心被杯壁冰凉的水珠浸湿，可心脏如擂鼓般震动，连带着耳尖都蒸起了热气。

暗蓝色的一个夜晚，他的背影早已淹没在欢呼与笑声中。我抬头望向静悄悄的月亮，有些心虚。

暗蓝色，象牙色，这是多么色彩分明的一个夜晚，我却用画笔在边缘抹上了格格不入的浅粉色——那或许属于伴着他一起出现的桃子气泡水，也可能是一朵静谧盛开的花。

它被掩埋在不起眼的外表和其他人的青春里，但月亮一定感知到了突兀的浅粉色。

桃子气泡水的边缘落下一点点折射出来的光，我捂住发烫的脸，不好意思得像是被揭穿了最大的心事。

铅笔花和木香，浅粉色和心跳，17岁暗淡却热烈的心事，那个夜晚的月亮都知道了。

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