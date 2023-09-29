【取火】伏若溪：月亮的守护

月亮是一个寄托情感的港湾。在中秋夜晚，月亮似乎变得格外明亮，它犹如一个美丽的使者，传递着人们的思念与祝福。

一般的月亮／一般的中秋节。为什么／挂在我家枣树上的：／独独／缺了那么一角？——周梦蝶（《约会·蚀》）你眼里心里的月亮是圆是缺，是一种什么样的存在，又蕴含着什么意象？《取火》9月特别企划“月亮知道了”登场了。——编者

每年的这个季节，当秋意渐浓，万物开始褪去夏日的繁茂，我总会情不自禁地抬头望向夜空中那皎洁的明月。每当中秋的夜晚，我常常有一种奇妙的感觉，仿佛那轮明月真的知道人间的渴望与情感。

月亮仿佛是一个巨大的守护者，静静地注视着这个世界的一切。它像是一面镜子，映照着人们的欢笑和眼泪，见证着生命的起伏与沧桑。我静静地站在窗前，凝望着那皎洁的圆盘，有种说不清道不明的感觉。

月亮知道每个人心中的那份思念，那份对远方亲人的牵挂。或许，有些人因为千山万水，因为天各一方，无法在这个特殊的日子团聚，却在心底默默地对着月亮祈愿，希望亲人平安幸福。而在另一处角落，也许有一些人，正陪伴着亲人，共享团圆的时刻。他们或许正在一起品尝着月饼，或是赏着月色，谈笑风生。这份团聚、这份温馨，也被嫦娥收在广寒宫里。

月亮知道那些守望的眼睛，那些默默的等待。总有那么一些人，他们守在窗前，凝望着那轮明月，与远方的爱人心心相连。他们不能亲自传达，却相信着，月亮会将他们的心声传递给彼此。

月亮是一个寄托情感的港湾。在中秋夜晚，月亮似乎变得格外明亮，犹如一个美丽的使者，传递着人们的思念与祝福。我想，可能月亮会将所有的心愿汇聚成光芒，这些光芒洒在天空点亮人间的黑夜成就了点点星河。

在中秋之夜，我默默与月亮对望，倾诉我心中的一切。无论是遥远的祝福，还是深沉的思念，我相信，月亮会知道，它会将这份情感永远地留存。因为，在这个夜晚，月亮是最美丽的诗篇，而我，只是其中的一个倾诉者。

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