贺倩茹：塞尔达：自由与孤独的旷野（下）

只有我，永远一个人在路上，努力找回遗失的记忆碎片和能力，不知道什么时候能到海拉鲁城堡中与公主相见，完成100年前未完成的任务。

上篇写《塞尔达传说：旷野之息》以符合直觉的物理引擎和开创式的化学引擎，为游戏玩家提供了前所未有的自由度，但还未触及旷野上的孤独，一种来自游戏主剧情的孤独。

勇者打败恶龙，拯救公主，是非常老套的母题，但在任天堂的演绎下也变得生动起来。塞尔达公主美丽但不柔弱，在王国危亡之时努力成长，最终在与灾厄盖侬大战时觉醒了封印之力，然而战斗主力四位英杰肉身陨落，勇士林克陷入沉睡，只剩塞尔达一人在海拉鲁城堡中独自对抗盖侬。

100年后，林克在复苏神庙中苏醒，但失去了所有记忆。不仅林克遗忘了百年前发生在海拉鲁大地的故事，现在海拉鲁的居民也有了新的生活，忘记了林克。只有手中的希卡之石，和远方被黑雾笼罩的海拉鲁城堡，在提醒林克此行的最终目的。

然而，这是款单机游戏。我一个人操纵着林克在草原、高山、雪地、沙漠上奔跑，偶尔会路过宁静的村庄和驿站，里面的人都有自己的工作、家人和朋友，下雨时他们会匆匆忙忙跑回家里，连旷野上的怪物都会在驻地聚在一起烤肉、跳舞、睡觉。只有我，永远一个人在路上，努力找回遗失的记忆碎片和能力，不知道什么时候能到海拉鲁城堡中与公主相见，完成100年前未完成的任务。

幸好，沿途的风景总是美好而真实的，微风拂过，草丛里会跳出蚱蜢；高山的崖壁会长出鲜艳的蘑菇，岩台上的鸟巢里会有禽蛋；雪山上会结出晶莹的草莓，也可以把兽肉扔进雪地变成冻肉，在行脚商人那里卖出更高的价格；在近海的热带地区，还有许多榴梿树，摘下榴梿烹饪食用，能补充更高的生命值。就当是在游戏世界里一次环球冒险旅行。

当我被任天堂游戏的创造力不断惊艳时，我也想将这种快乐分享给我的家人。于是，6月，我带着Switch回到了中国，手把手教我的父亲玩《塞尔达》。

作者带着Switch回到中国，手把手教父亲玩《塞尔达》。（作者提供）

我的父亲在2020年确诊了肾衰竭晚期，从此需要在腹部装一根导管，让净化液通过导管流入腹部，以腹腔的内膜作为过滤器，从血液中清除废物，并每隔一段时间去医院做一次腹膜平衡试验，评估腹膜转运功能。

每一次，他去医院复诊，病历单就会多出来些条目，开始病症只围绕肾脏，后来是甲状腺，再到胆囊、脾脏、双肺，然后是心衰。每一个新的并发症出现，就像是拿着镰刀的死神向他靠近一步。他是传统的中国式父亲，对自己的心绪总是少言寡语。我不知道他渐渐抗拒去医院是不是这个原因，我也不知道在面对疾病时他会想些什么。偶尔，在情绪上头的言语中，他会透露一点，比如：“你妈妈总是问我，想不想去这里，想不想去那里。我哪里都想去，但哪里都去不了。你知道吗？”

我知道。他的腹膜透析液会堆在我的卧室里，一箱是19公斤，每箱8袋，不够他使用两天的量，而我从中国飞回新加坡的行李额才20公斤。他离开家，不仅须要带足量的透析液，还要装透析液的恒温箱，以及一个无菌的环境。

在我回新加坡之前，他去医院做了一次腹膜平衡试验，这一次他带着Switch去的。我给他打视频电话问复诊情况时，他都盯着Switch的屏幕，对我爱搭不理。

我不知道我此生还有没有机会，带他走出去看看家乡没有的那些景色。但至少在《塞尔达传说：旷野之息》里，他的林克和所有人的林克一样自由。