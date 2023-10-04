【校果】圣中语特师生庆中秋 身穿汉服“穿越”三朝

为了传承华族传统文化，丰富学生的校园生活，一场别出心裁的中秋庆典于9月22日在圣公会中学校园举行。热衷宣扬中华文化的语文特选课程师生，将古色古香的汉服表演带进了校园。

随着幕布慢慢拉开，中三学生洪偲榕身着唐代汉服，在台上演奏大家耳熟能详的《青花瓷》。紧接着，另一名中三学生彭雅雯雪身着唐制汉服登台。随着美妙动人的琴声，她翩翩起舞。舞毕，琵琶声却未了，演奏起了《独上西楼》。陈恺莉（中三）与老师王剑平合唱《独上西楼》，婉转的歌声将美景展现在观众眼前。

中三语特学生黄皓萱（左）和卢思远（右）呈献精彩的汉服走秀。（作者提供）

幕布再次拉开，映入眼帘的是两名老师宋永晖和蔡松源，他们身着宋代文人的服装，慷慨激昂地吟诵了宋代诗词《水调歌头·明月几时有》。两位老师用浑厚的嗓音，将观众带回了宋朝的山水画卷，展现了古代文化的深厚内涵和诗意风情。

宋明时期舞蹈再现

经历了唐朝和宋朝的文化之旅后，观众被带入了宋明的舞蹈世界。一群身着汉服的舞者婀娜多姿的表演，将宋明时期的舞蹈精髓展现得淋漓尽致，令大家陶醉于舞蹈的美丽与魅力中。

欣赏了唐、宋、明三朝的文化盛宴后，活动达到了高潮。学生和老师身穿三种不同朝代的汉服登台走秀。伴随着富有节奏感的音乐，不同风格的汉服在台上交相辉映，让观众仿佛穿越了千年时光，欣赏了中华历史上各个时期的服饰之美。

圣中师生身穿三种不同朝代的汉服登台。（作者提供）

活动结束后，中三学生杨芮恩说：“我第一次观看汉服表演，觉得真的非常优美，触动人心。通过这次的表演，我对传统服饰有进一步的了解，也体会到汉服背后的高雅与气度。”

负责老师王剑平也说：“中三语特学生为了呈献这次的表演排练了许多，希望他们通过表演进一步了解华族儒雅内秀、高贵端庄的精神内涵。”

在这个特殊的夜晚，圣中学子在庆祝中秋之余还欣赏到汉服的璀璨之美。中秋与汉服的结合，让人们更深刻地感受到了中华传统文化的博大精深。