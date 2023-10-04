【字食族】黄信谊：人一生难得吃到这么好吃的东西

我想拥有更多感叹“人一生难得吃到这么好吃的东西”的瞬间，想要热泪盈眶地去怀抱世界予以的斑斓。我深知，此刻品尝的不仅是美食，是世界，亦是无杂质的幸福。

想来我是一个没什么口腹之欲的人，鲜少会有强烈想吃某样东西的欲望，忙碌时，宁愿多躺一会，也懒得去找顿吃的。我对于食物不怎么挑剔，所谓不怎么挑剔可以将其解说为味觉的不灵敏，甚至有些迟钝，故此不难解释我为何曾有滋有味地吃着过期发霉的蛋糕。享受美食是人之常情，若没了食欲，便丢失一部分寻找幸福的能力。美食的味道或许不能被完整地存放于记忆里，但那些幸福得直跺脚的瞬间却能永远流淌。

食物的幸福感，我想起三个瞬间。

几年前的冬天，我和家人一起同游安徽黄山。黄山是我爬的第一座完整的山，那时候看见山上的缆车不屑一顾，心里暗暗立誓一定要用腿爬完！然而事实证明，小看大自然是会遭殃的。黄山峰峦起伏，连绵不断的山脉气势磅礴，看得我惊叹不已，但不断上上下下的阶梯使得体力急速透支，每一次抬腿都能听见求救的信号。好不容易爬到迎客松的位置，脚下瞬时如生了根，疲惫不堪的双腿再也不愿挪动半步，化成另一棵屹然不动的“迎客松”。在摒弃掉所有杂念重复性抬腿间，我们终于看到山上的小卖部。景区小卖部就像是统一的连锁产业，未等你去到小卖部跟前，你就已经知道他们卖些什么。瓜子、花生、烤肠，各种平时生活中我不常吃的东西在此刻成了饕餮盛宴。尽管小卖部的东西溢价严重，但不来根烤肠是无法支撑我走完剩余路程的。新鲜出炉的烤肠在空气一冷一热的交接下冒出丝丝白雾，粉红的外皮色泽油亮，随着热气散发出阵阵香味，令人食指大动。一口下去，外脆里嫩，饱满的肉汁瞬时在舌尖迸发。我不禁问：为什么山上的烤肠最好吃？

第二个瞬间是在前往珠峰大本营的途中，喝上咬牙买下的高价可乐时。同样的，由于是偏远地区，可乐在这里成为了稀缺资源。我们苦恼了好几天，望着橱窗里的可乐终于说服自己用500卢比（约8新元）买下它。为了让它自然冷却，我们按捺着，直到黑夜笼罩才像拆惊喜盒子一般把它拧开，“呲——砰”汽水开盖原来是如此悦耳的声音。我们兴奋地争论着谁应该喝下第一口，“欸欸欸，你别喝这么多，一小口就好，要留几天喝！”小心翼翼的样子仿佛第一次品尝可乐。冰冷的汽水接触到舌面时传递出酥酥麻麻的刺激感，使得脸不禁皱巴成一团。一口下去，甜甜的汽水味使人心旷神怡，不知是不是心理作用，高反和几日的疲惫在此刻被一并冲刷，仿佛喝下的不是可乐，是神奇的魔法药水。那一瓶小小的可乐，被两个人分着喝了三天。

第三个瞬间发生在火车上。那是一趟长达25小时的绿皮火车之旅，我原以为如今是高铁时代，绿皮火车已是被淘汰的交通工具。常听别人说如今交通发展之快，高铁又是如何舒适且便利，让我错以为已没有人再选择乘搭火车出行，直到我坐上装载得满满当当的那一趟火车。

作为一个坐火车新手，我犯下了一个错误：买了大大小小的零食唯独遗漏泡面。在经过15小时的车程后，不论沿途的风景如何山清水秀都敌不过连声抗议的饥肠辘辘。过了很久，期盼的餐车如雨降甘霖般出现在车厢的一端，虽然能选择的泡面种类不多，但也如愿以偿。加入热水三分钟后，面饼被微微泡开，面条软硬适中带有嚼劲，瞬间开启味蕾的记忆阀门，想起小时候偷吃泡面的荒唐情景。为了不让大人发现，偷偷把粉末撒在生面饼上干啃上几口，也尤为满足，那时的泡面是比饭菜香好几倍的存在，火车上的泡面竟有着同样的味道。

我感叹，人一生难得能吃到这么好吃的东西。你或许会想我不过是个乳臭未干，未经历社会的小屁孩，在二十多岁的年纪说“一生”未免浮夸了些，况且好吃的东西多的去，这三样东西算什么。人的感官和记忆是相互交织的，所谓的“普鲁斯特效应”。气味有着它特有的情绪，承载着专属的回忆，它能勾勒出过往的景象，那日的湛蓝，云朵的模样，甚至水流的声音都变得清晰无比。游走于这些气味烙刻下的瞬间时，我感谢自己鼓起了勇气去探索这个世界，尽管窥探到的只是浩瀚的一角，但却捕捉住了这些“直跺脚”的瞬间。它们将我抛掷在未被开垦的广袤无际之中，一路摸索之时，感受未知给我未成形的思想带来的滋养。从地球到深空，从海底到天际，我可能到不了这么远，但愿思想可以。若没坚持爬完黄山，若没一股脑决定去珠峰大本营，若没搭乘长途绿皮火车，我还会觉得这些瞬间如此璀璨吗？或许吧，但其实没有假设，就像“薛定谔的猫”一样，猫的生死必须在打开容器后才知道结果，我做的每一个决定也是如此，抉择与自身在不确定的因素下造就了彼此，相互引领。

我想拥有更多感叹“人一生难得吃到这么好吃的东西”的瞬间，想要热泪盈眶地去怀抱世界予以的斑斓。我深知，此刻品尝的不仅是美食，是世界，亦是无杂质的幸福。