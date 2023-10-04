【校果】南华中学庆中秋 多样化演出师生公众同乐

9月22日，南华中学举办了一年一度的中秋节庆祝会，主题为“明月照南华，中秋庆团圆”，邀请了公众和全体师生齐聚南华校园，共庆中秋，欢度佳节。此次庆祝会除了品尝月饼、提灯笼、猜灯谜等传统中秋活动，还有深受学生喜爱的歌舞表演，以及学生们精心准备的义卖会。

为校训梁柱剪彩

为活动拉开序幕的是南华中学焕然一新的八大校训梁柱剪彩仪式。作为一所历史悠久的百年老校，南华一直以来都以培养根植传统，放眼世界，回馈社会的双文化君子为己任，希望每一位踏入礼义之门的南华人能秉持忠孝仁爱、礼义廉耻的八大校训。校训梁柱时时刻刻提醒南华人坚守君子的原则。

当天学校举办八大校训梁柱剪彩仪式和舞狮表演，热闹非凡。（南华中学提供）

中二和中三的学生当天也在校园各个角落设立摊位，提供饮料、食物、气球等。学生们花了很多时间和精力筹备摊位，其中一名中二义卖摊位的负责学生黎芯妤（14岁）说：“这次的摆摊经验让我获益良多。虽然过程比我们想象中辛苦，但幸好有许多学生家长、校友和老师都愿意支持我们，得到不错的反响。”为了回馈社会，学生摊位所有盈利会全部捐赠给慈善机构。

公众支持学生摊位，挑选自己喜欢的商品。（南华中学提供）

相声表演逗乐观众

庆祝会由南华华乐团演奏的《但愿人长久》作为开场。这首曲目十分应景，符合现场浓厚的中秋氛围，观众也沉浸其中。南华华乐团献上传统的中秋曲目，古筝团也演奏了当下学生喜爱的流行歌曲《小酒窝》。由中一学生胡宇辉（13岁）和沈佳豪（13岁）带来的相声《常言说》深受现场观众的喜爱，诙谐的表演逗乐了现场观众，让大家了解中华文化有趣的一面。

负责相声活动的老师沈晓絮受访时说：“同学们花了很长时间去排练这次的相声表演，尽量呈现最完美的效果。中秋庆祝会也是一个很难得的机会让学生展现才华。”

家长支援组织成员一起猜灯谜，增添浓厚的中秋氛围。（南华中学提供）

此次庆祝会上的特别演出节目是由参与南华中文词曲创作坊的中三学生詹敏（15岁）、卓楚婷（15岁）及梁慧敏（15岁）合唱自创曲《知己》，歌词传达美好情谊，感动人心。舞蹈团也带来精彩表演，中二学生表演的水袖舞展现了中华舞蹈的独特之美。最后，合唱团与舞蹈团共同合作演出《月亮圆》，全体舞蹈团成员配合合唱团的演唱，挥舞着绸扇，将活动推向高潮。当然，中秋节少不了本地名曲《城里的月光》，柔和的歌声与曼妙的舞姿交融，为这场庆祝会画上了圆满的句号。

这场中秋晚会见证了南华人的友情和对传统节庆的传承。华文戏剧社的表演者沈泓勋（14岁）说：“今年的中秋节庆祝会让我十分难忘。从色彩缤纷的灯笼到表演者们煞费苦心的精彩演出，都让人沉浸于温馨的节日气氛当中。”

（四名作者是联合学生通讯员）