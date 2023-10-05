硕士生打三份工 巧用时间实现经济独立

本地有规定留学生每周工作时间不超过16小时，23岁硕士生靠着高效规划，在有限时间内打了三份性质全然不同的工作，同时又兼顾好学业。她三份兼职的薪水为她实现了留学生活的经济独立。

王杨立瑫（新加坡国立大学硕士研究生，23岁）是来自中国的留学生，目前修读应用经济学（Applied Economics）专业。与她文静纤弱的外表不同，王杨立瑫娇小的身躯始终蕴藏着源源不断的能量。我国政府规定留学生每星期工作不超过16个小时，王杨立瑫在确保学习质量的同时运用有限时间，巧妙地将三份兼职穿插其中，实现了自己的经济独立。

弹古筝是主要收入来源

王杨立瑫的兼职工作分别涉及不同领域，第一份工作是在一家互联网公司做实习生，从事有关商务拓展与销售有关的工作。第二份工作则是在补习机构担任英文老师，专门帮助从中国来新的小朋友补习英文、考国际学校。此外，她还充分发挥了自己的特长，将工作和兴趣相结合，在本地一家中餐馆担任古筝伴奏。

弹古筝的兼职工作是王杨立瑫收入的主要来源。王杨立瑫9岁时第一次接触古筝，当时就被这个乐器空灵的声音所打动，年幼的她为了自己的爱好，主动拿出攒了许久的压岁钱买下古筝并一直坚持学习，考取了业余演奏9级证书。她能够得到这份兼职工作也十分巧合，为了记录自己的生活，王杨立瑫时常穿着中国传统服装录制弹古筝的视频，发在社交媒体上，恰好被餐馆宣传运营人员发掘，便主动向气质形象俱佳的她伸出了橄榄枝。

王杨立瑫说，弹古筝能帮她释放学习、工作上的压力。（陈斌勤摄）

得益于三份兼职工作灵活的工作时间，王杨立瑫能自由规划自己每周的时间分配情况。为了能够更好地平衡学习、工作与生活，她一般会提前做好每周的时间表，在忙碌的同时保持条理性，遇到任务较多的情况，她会将各项工作排好优先级，再根据重要程度逐一完成。目前，她三份兼职的薪水足够支付每个月在新加坡的房租与生活费。

王杨立瑫自豪地说：“我的这三份工作都给我积累了非常宝贵的经验。互联网公司的工作与我所学的专业相关，是我很感兴趣的领域，实习过程中锻炼了我的商务沟通能力。当老师的成就感最高，和小孩子相处，耐心也得到了锻炼。而弹古筝则是我最喜欢的，它对我来说更像是一种调节，不仅能帮我释放学习、工作的压力，还能在赚钱的同时弘扬中华文化。”

帮助父母减轻负担

其实，王杨立瑫在大学期间就有兼职工作的经验。她本科就读于匈牙利的布达佩斯考文纽斯大学（Corvinus University of Budapest），在欧洲的那段期间她就尝试在奶茶店打工，一边锻炼自己的英文水平，一边赚钱补贴自己在欧洲的生活费用。

来到新加坡后，王杨立瑫感受到了全新的留学体验。不同于生活节奏较慢的欧洲，新加坡处处充满了机遇和挑战。本科期间的她对家庭十分依赖，总是被家人和朋友捧在手心中呵护，因此养成了讲话时无意识撒娇的习惯。但在销售工作中，这样的讲话方式会让客户觉得她并不可靠也缺乏专业性，她的老板因为这些问题对她进行了多次的纠正。一开始，这样严厉的“批评”对总是渴望得到他人认可、在意别人评判的王杨立瑫来说十分挫败，但她明白老板对自己的告诫是善意的，她快速调整了心态，努力完善自己的不足，现在的她做到了真正地摆脱学生气，变得更加自信且独立。

王杨立瑫在新加坡的生活让她的内心更加成熟，她不仅可以独自面对生活与学习中的困难和挑战，还主动帮助国内的父母减轻经济上的负担。新加坡的生活成本较高，日常开销也很大，王杨立瑫认为应该要靠自己的能力实现经济独立，让在国内的父母放心。

“我并不觉得疲惫，反而非常享受这种忙碌的感觉，这让我感觉自己的生活是充实且具意义的。”王杨立瑫说：“我希望未来的自己能够成为更加独立的女性，永远充满活力，永远保持对生活的热爱。”

目前，王杨立瑫也在兼职工作中找到了适合自己的工作方向，她表示自己未来或将留在互联网公司，发挥自己的长处，从事有关销售和市场有关的工作。