【取火】朱恩仪：很高兴认识你

那些遗憾到骨子里的瞬间，她竟迟迟不能忘怀。山鸟与鱼不同路，从此山水不相逢。中途下车的人会有许多，但折返，却是不可能的了。

爱情无以名状无迹可寻，没有道理没有逻辑没有时限，爱情的发生或是轰轰烈烈的转瞬火焰，或是细水流长的慢动作，又或是孤注一掷的一见钟情，它在可能与不可能之间暧昧游移，无边界……《取火》10月特别企划“最不可能的爱情”登场了。——编者

她常常想，这样放不下是否值得。

初见之喜，乍见之欢。枫叶一片片落下，两颗心在一点点靠近。短暂的自我介绍之后，便慢慢开始熟络了。

“很高兴认识你。”

她很欣喜，因为她从未找到与她灵魂如此合拍的人，现在想想，以前的他，可能也是这样想的吧。他们之间总是有聊不完的话题，慢慢地，某一天起，他们看对方的眼神中多了些什么。很微妙，很不易察觉，但确实存在。

那天晚上，街上熙熙攘攘。他们站在桥上，风勾起她的发丝，身边的车子飞驰而过，仿佛这个世界只里有他与她，就连时间都早已停摆。他们抬头，一朵朵绚烂的烟花绽放在夜空。她举起相机拍着烟花，他举起手机拍着她。她说烟花好美，咔嚓一下，那是他们的第一张合照。上传到照片墙，有人调侃，“这算官宣吗？” 他们笑了，玩笑似地说着，“怎么不算呢？”

她多希望时间可以定格在那个瞬间。

“让人想要铭记一生的，不是脚下的万家灯火，而是和你在一起的时光。”

她那个瞬间也曾想过，若给她一张船票，她便抛下一切跟他走。

很快，他们成了校园里的“模范情侣”。在小小的校园里，他也曾写信给她。她很开心，毕竟在这个快餐爱情的年代，找到一个真正愿意与你一起进步的人，可谓难上加难。他身上总是有淡淡的柠檬香气，很清爽。回家的路上总是有两个人的身影，也曾在同一片树荫下乘过凉，在同一片屋檐下等待着瓢泼大雨的结束。最美的不是下雨天，而是与你一同躲雨的屋檐。

校园里的感情是那么的纯粹，只知道全心全意去爱一个人，却不知道如何去爱。

但渐渐地，她觉得，他离她越来越远了。不是距离，而是心。她突然发现，以前的十指紧扣，以前的嬉笑打闹，都已成为了过去式。原来他们之间的共同点早已随着热情的磨灭而消失，早已没有共同话题，早已隔了太多太多。可是，她天真地想，只要她闭口不谈，这份感情就还是有可能的。

她太害怕失去他了。

有一天，他问：“你觉得你现在是喜欢我，还是爱我呢？”

她愣住了。她不懂什么是爱，但她知道她的未来里全都是他。可他的未来呢？她猜不透，也不愿去猜。

“我不知道。”

“就这样吧。我累了。”

“好。”

就这样分开了。没有争吵，只是静静地，隔着手机屏幕说完了最后一句话，做回了彼此最熟悉的陌生人。好像分开这件事，是自然而然的结果，是无法用行动去改变的结果。有些关系，不用风吹，自然也会散。好像在一起这件事，是昙花一现，可昙花来年还会开，他们只是永远都不再可能了。为什么不可能，她想了好久好久也没想明白。也许人性如此，也许有缘无分。可就是这不清不楚的结束，让这份遗憾成为了她心中的一片禁地，围满了带刺的玫瑰，美丽，却又时时刻刻不在刺痛着她。

她觉得，好遗憾。有无数的事情还未一同经历，甚至没有正式的看一次电影，收一束花，旅一次行……他们好像不该只是这样，但也只能这样了。

如何释怀？无法释怀。

那天以后，她一蹶不振，想放弃却又舍不得，想继续但却毫无意义。她试图把以前的记忆删除，可以前美好的记忆如潮水般涌上心头，汇集成泪滴，啪嗒啪嗒洒了满地。或许他们从一开始就不可能，就像两块不同形状的拼图，无论如何使用蛮力，都无法真正贴合。

以后的日子，他们也算是有默契。互相看到对方时，会在一秒之内低下头找到手机，彼此的名字，也绝口不提。她想，她在假装放下，但他或许早已真正放下。每每在人群中，她总能第一时间锁定他的身影。她就想啊，这个人，以前和我这么好，现在不是了。她低下头，移开她炙热的目光，把他还给人海。

她就想啊，这个人，以前和我这么好，现在不是了。她低下头，移开她炙热的目光，把他还给人海。（Pixabay图片）

听闻爱情十有九悲。那些圆满美好的，也许只会发生在童话故事里。那些遗憾到骨子里的瞬间，她竟迟迟不能忘怀。山鸟与鱼不同路，从此山水不相逢。中途下车的人会有许多，但折返，却是不可能的了。她想，他们的爱情故事倒也没有惊天地，泣鬼神，只是平凡生活中两颗年少懵懂的心的接近，碰撞，又消散的故事。是啊，自然的力量，也就是人心，是无法改变的。她想要的，只不过是庄生晓梦罢了……

没关系，时间会温和地抚平一切伤痛。记忆是对念旧之人的惩罚，尽管已经过了这么久，过度执着也不会值得，可她想，就这一次，让她从心。会放下吗？也许会的。年少时的爱情，太过记忆深刻了。

那天，外面的雨很大很大，仿佛是他们一起披着校服躲雨的那天。她靠在窗边，窗子起雾，她小心翼翼用指尖写下了他的名字。后来雾气消散，印子散了，他们也不可能了。

很高兴认识你。

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