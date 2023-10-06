【取火】门翊霓：虚幻的爱

一些说不出的话，改变不了的结局，各种物质的条件，让这份爱情变得“不可能”。

爱情无以名状无迹可寻，没有道理没有逻辑没有时限，爱情的发生或是轰轰烈烈的转瞬火焰，或是细水流长的慢动作，又或是孤注一掷的一见钟情，它在可能与不可能之间暧昧游移，无边界……《取火》10月特别企划“最不可能的爱情”登场了。——编者

落日的晚风翩翩起舞，夕阳在苍穹尽头渐行渐远。我坐着地铁踏往回家的路，这段路似乎比往常更为缓慢而漫长。眼前的人身穿黑色的外套，双眼紧闭，额间透露出一抹淡淡的忧愁。我望着她的样子，心头涟漪千重，思绪穿越层层云翳，踏入了仲夏的夜晚。

傍晚的星星犹如一颗颗珍珠般闪烁着，月亮高挂夜空，注视着地球上的一切。屋内，我懒懒地躺在床上盯着对话框，手机屏幕的一行字让我瞬间坐起，半信半疑地盯着看了好久，半晌后才反应过来要回复对方，指尖微微颤抖着在屏幕上打出了一个“好” 字。那一瞬间，激动与兴奋如波涛汹涌般涌上心头，我盯着手机看了好久，心头的喜悦无法自禁地绽放。“也许，老天改性了”。青春的暗恋在此刻得以圆满，开启了一段崭新的旅程。

途中，我看过最绚烂的日落，也体验过日落后的倾盆大雨。我无数次向明月诉说，究竟是怎样的运道让我拥有眼前的幸福？然而，月亮黯然闭口，只是默默地凝望着我。急性子的我，没有等下去，转头便沉入了梦境。

回溯思绪，我瞟了一眼身边的人。顿时想起不久前读过的一句话：最不可能的爱情。那时的我还在想，为何将“不可能”与爱情挂钩呢？爱是如此美好而纯粹的一件事情，怎么能跟“不可能”相连呢？ 然而当我看到这句话的时候，命运的齿轮开始转动，这些想法如一记子弹直击心头。爱，看似美好，却暗藏着许多复杂的层面，不可能的爱情普遍存在，因各种原因，这份单纯浪漫的感情变得让我摸不透。那些天真的想法以及对爱的幻想在此刻破灭。

这份爱情在各种客观条件的压迫下变得极为梦幻，让人触摸不到。月亮在此时给予我鼓励，让我坚持下去，将不可能化为可能。然而，我深知有些事情我无能为力，因此我默不作声地闭上了双眼，又一次沉睡过去。

夕阳在渐渐消失，余晖如同那逝去的时光，只留下了惆怅。地铁到站了，我与那人一同走向了车站。虽然我们之间没有任何的交流，可我却隐隐约约看到她时不时地望向我。巴士来了，我转身向她挥了挥手，道别。她淡淡一笑并同样挥手作别。

一些说不出的话，改变不了的结局，各种物质的条件，让这份爱情变得“不可能”。

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