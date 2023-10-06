【星期五连载小说】唯有垂杨

不知不觉间，高树也学会了如何与形形色色的人相处，高谈阔论者，胸无点墨者，怀才不遇者皆有所接触。他的脑海里思绪如走马灯，窗外树与人向后驶过，他有些恍惚了。

（五）

高树在仕途上属实是幸运过了头。他在武略上并没什么建树，称不上是实干家，大事上常常揣着明白装糊涂；他又不够理想主义，做不到将那些个口号、誓言贯彻始终。若硬要论才干，他倒是能广纳贤言，人家指出他的缺点，他就欣然接受，摇摆不定。好处是他表面上谁的队都站，左派右派官僚派的观点他都深表理解；实际上又谁都疏远，于是这方叛变了、那方扩张了，他都像个看客似的，极少受牵连。在这群乌合之众里，他算是读过一些书的，于是也能在必要时说些“彼竭我盈”“近而示之远，远而示之近”一类的话。就是这样一个人，在关键之时要么仰仗着父辈联络关系，要么巧遇旧友，要么得伯乐赏识，在同僚里总是年纪最轻的，让人不由得羡慕，以为他是什么奇才。不过，毕竟是从小读着“国破山河在，城春草木深““先天下之忧而忧”长大的，他始终有种忧国忧民的情怀。这往往体现在生活中的小事上。

那天高树一人行至街上，偶遇拐带，几个人贩子竟堂而皇之地鞭打着嚎啕的女孩，无人驻足观望，佯作行色匆匆，一副事不关己之态，呜呼哀哉！他遂出手制止。孩子满面尘灰，楚楚可怜地望着他，似乎是捕捉到了零星的希望。高树家中本就有姐妹，此番更加能共情。他断人财路，人贩子也就如丧考妣般咒骂着，叫他少管闲事；他不屑于争辩，掏出枪来，一场闹剧就此打住，该仓皇逃窜的作鸟兽散。高树安抚着孩子，送其至警察署，直等到其父匆匆赶来方才离开。

高树也许不知道，这是他最最可贵的品质，也是漫长时光里唯一不变的。

日子同嚼蜡般过去。高树被调去当师长时旧部许多人都来庆贺，虽然只是个地方军队的代理师长，不算身居要位，但名头听起来总归是更响亮。道喜者一来是想巴结高就者，二是多半不屑，想看看高树究竟有什么本事，也有些是点头之交，来见上一面，总归没有坏处。千里逢迎，虚情假意间，高树喝了不少酒。醉意上来了，周围的一切都像是蒙上了一层薄纱，透着一种水月镜花特有的温柔旖旎，高树没来由地觉得快乐，脸上一直不自觉地挂着笑。喝到后来眼神都涣散了。他勉勉强强地应付着络绎不绝前来敬酒者，即便是平日厌烦的恭维与见不惯的人都变得令人舒心了。高树其实不喜欢喝酒，苦、辣且涩，绝对不如果浆醴酪甘美，但他如今总算明白诗人贬官时，在巴山楚水为何要喝酒吟诗了！尽管如今是右迁，面对未知的前路与无聊无趣的过往，高树仍旧需要靠外界的刺激来找寻失落已久的快乐。毕竟，快乐是那么令人心驰神往。

第二日，高树仍未从宿醉的头痛与眩晕中挣脱出来，昨夜的快乐荡然无存，苦痛与快乐的落差感使他心中凄然，差点落泪。收拾好自己后，他坐上轿车，又开始了漂泊无依的征途。

听说新的上级只比自己年长个五六岁。高树在车上预演了一下如何应对，该谦恭尊敬还是兄弟相称，该咬文嚼字还是骂骂咧咧。不知不觉间，高树也学会了如何与形形色色的人相处，高谈阔论者，胸无点墨者，怀才不遇者皆有所接触。他的脑海里思绪如走马灯，窗外树与人向后驶过，他有些恍惚了。

但余途只剩颠簸。

（每星期五连载）