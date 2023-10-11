【字食族】彭怡茜：鸭

作为填鸭式教育里的鸭之一，我们也许也只能期待有一天能够被放出能把大家挤变形的养殖场，真的让我们到池塘里，如我们本就应该的那样，惬意地飘在水上，享受我们本就应该拥有的自由。

什么是填鸭式教育？填鸭，是指鸭子生长的一定时期，按时把能够帮助成长的饲料从嘴里填进去，让它们在拥挤的环境，减少运动量，使鸭子快速增加重量。填鸭式教育，顾名思义，指的是把知识一昧灌输给学生，纯靠死记硬背，不考虑学生是否明白。

这种教育方式在亚洲国家极为常见，享誉全球。

（一）这只鸭子（以为自己）不一样

文学是自由的。

这是她一直以来的想法。似乎也没有人告诉过她，但她就是这样认为的。中三选修文学时，她也是这样满腔热血。毕竟……

文学要是不自由，那和数学有什么区别？

但很遗憾，还真的不自由。现实总是喜欢给理想主义者扇两巴掌。

选修文学时有多兴奋，后来的打击就有多大。

热忱是有的。但也经不住接近150页的资料和差不多500多张幻灯片。

仿佛只要将这些内容复制于脑海，就能考100分，甚至110。

其实就是。

这不是我想要的文学。

（二）挣扎的它，和身边已经填满了的它们

在年终考试，因“资料没有这个看法”而被扣分的非常不服。

很生气。

那就是合理的啊！

气势汹汹找老师理论。

轻飘飘的一句“资料里没有呢。没有就不在参考答案里，没有在参考答案里就不能给分哦。”

一时竟无言以对。

身边的人：

“我把所有资料背了下来，考了近满分是理所当然的啦！”

“我就后悔没有背得更熟，才考到现在这样的分数。”

“没事，下次背他个九九八十一天，一定考100分！”

如果背资料就能考满分，那文学似乎甚至不如数学灵活。

数学背了资料还得学会运用。文学只须要背。

简单至极呢。

（三）每只鸭子注定都要被填

是我一直对文学的理解错误吗？文学在我的印象里，是自由的，没有拘束。只要是灵魂笔下的天地，便是文学。

但，当一个较为“艺术”的事情成为主修科，其结局便已注定了吧。

华文文学是如此，英文文学是如此，甚至学校开设的美术特选课程，亦是如此。选修美术特选课程的同学告诉她，他们经常被迫将自己的作品按照老师的方式改，哪怕那不是他们在作品里想表达的。甚至不能提出异议，否则老师一旦不满，再优秀的作品也是“at most B3”（最多B3）。有同学因为坚持要让作品维持自己原本的情感而被刻意打了低分。（这位同学后来用这篇作品参加一个颇受认可的比赛，获得了前三）不承认作品可以以不同的形式呈现，给这些尝试打破束缚，创新的学生打了接近零的分数——只因为那不是“画”。学生只能根据老师的，过于具体的指令，如没有感情的人工智能绘图软件一般画出所谓的“作品”。

这些同学多数也已经麻木，似乎美术对他们来说，只是考试得分，拉高总平均的利器。

这种现象正在所有较为“文艺”的主科上演。每个人满腔热血的加入，被现实击垮，屈服，只剩下“得分”的目的。

我也会这样吗？

（四）张开了嘴

其实她也接受了。似乎。

她也开始在考试前疯狂阅读老师喂的资料，害怕少记一个就会失去宝贵的分数。

上课疯狂记笔记，不再思考文学的意义是什么，不再用心去感受文学作品给她带来的画面与起伏。

只是文字。只是阅读理解一样的篇章。

三美。绘画美音乐美建筑美。艺术手法。象征比喻排比。情感。抒发对于新加坡文化跟不上经济发展的遗憾，对华文教育的重视。

这不是她选修文学的初衷。但她似乎也没有选择。考试分数不讲情。她无法把她对文学的期待放在考试上。那等于搬起石头砸自己的脚。她已经砸过很多次了。

痛。

也许我只能等待吧。

亚洲国家享誉全球的填鸭式教育，也许对数理科有一定的效果，但其他的呢？当我们在文综（integrated humanities）、英文、华文，甚至文学、美术都要切上边界，真的有用吗？

这也许只会让本就不多的，对文科有兴趣的人逐渐热忱耗尽。这，真的是我们想要的结果吗？

作为填鸭式教育里的鸭之一，我们也许也只能期待有一天能够被放出能把大家挤变形的养殖场，真的让我们到池塘里，如我们本就应该的那样，惬意地漂在水上，享受我们本就应该拥有的自由。