孙靖斐：没有比终成眷属更不值一提的事了

赋闲在家看电视时妈问，你好喜欢看动画啊。对啊妈妈，真人我看得实在累，动画人物挺好，对大脑友善。

恕我直言，《四叠半蓝调时光机》没有延续《四叠半神话大系》的势头，也不够《春宵苦短》的甜蜜小狗恋爱感，但少年那句总结意味的台词倒还戳人——没有比终成眷属更不值一提的事了。

想起Netflix清单上几乎被我磕光的成人动画。马男波杰克。瑞克和莫蒂。鸟姐妹的反差生活，还有崩坏梦王国。后来的《阴谋办公室》和《人力资源》都算是将就顶瘾了。更早之前我其实还看《腌黄瓜先生》。赋闲在家看电视时妈问，你好喜欢看动画啊。对啊妈妈，真人我看得实在累，动画人物挺好，对大脑友善。

其实平时笔电下饭的“数码榨菜”端上客厅大电视，多少有点不识大体。

实情是，它们的共同点就是可爱外表下包藏暗黑，以此都成了我的私藏治愈剧。

看看失败的婚姻、有毒的家庭如何造就了那些复杂脆弱，直露黑暗面却不足以让你憎恶，一如身边亲人密友的故事角色。

何况坏结局才撩人哀婉、遗憾和念念不忘，happily ever after除了满足恋人，就没有别的了。我终究是黛安·阮那一派（或者说，Zoë派）的：每个快乐结局都有快乐结局的隔天吧？如果婚礼是人生最快乐的一天，那剩下的日子呢？

只有在爱而不得的时刻我才容易进入《恋人絮语》。寻常日子可能更喜欢《我没有谈的那场恋爱》。

反正人的受虐癖不如就都留在看作品，方得积蓄力量和勇气，去面对已很残酷的现实世界。或仅仅是情感市场。以至于一部剧开始露出大团圆结局的趋向时，你的内心不禁开始暗叹不妙、大响警铃。看看第五季《崩坏梦王国》是怎么用全季10集来铺垫幸福结局的，只差把“最终季”写在画面上了。

我还没弃用Threads呢。在那个还未被成功学朋友圈打趴的实诚话唠嗑平台，无聊时也上去浇花除草，偷看别人的家。读到一吐槽文，针对提供一口吃影视资讯的社媒账号和风潮。像谷阿莫，或那些电影教我的事。

私以为，阅读这回事多少也是各取所需，但如果一部作品只值得、止于提炼金句，还是可惜。即使在现实环境中，精明俐落的始终讨喜。

打脸附录：“没有比终成眷属更不值一提的事了”的N种说法

左起顺时钟：凯尔茜、琪琪、陶德和瑞克。

凯尔茜：波杰克二十几岁就成名，所以他永远停留在那。人在成名后就停止成长，因为他不再需要了。对一般人来说，则是结婚，并陷入一种生活规律。当你碰到了无条件爱你的人，他既不挑战你，也不要求你改变，于是你自然就不再改变。

琪琪：我好爱婚礼。两个厌倦交友软体而屈就的灵魂。

瑞克：所谓的“爱”只是迫使动物繁殖的化学反应。 然后它慢慢消退，让你深陷失败的婚姻。

陶德：传统不是因为哪里好，才成为传统的。它们之所以好，是因为它们是传统。

瑞克：wubba lubba dub dub