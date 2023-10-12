花样百出的校园生活：哪个是你的生活写照？

高二学生李云枫被日本动画《辉夜大小姐想让我告白》吸引，因而对原作漫画产生了浓厚兴趣，从头看起。他说，现实生活中每个人都只能拥有自己的青春故事，有这样一部有群像剧味道的恋爱漫画，可让读者体会不同恋爱故事背后的情感经历。

“因为我也是一名在校高中生所以每次看到这部青春恋爱喜剧，都会让我感到：‘啊，青春真是美好啊！’产生极大的共鸣，身边能有这么一群好伙伴会让人感到很安心。当他第一次看到101话时，也希望能有这么一群人参与到自己的青春当中。”

李云枫（圣安德烈初级学院，高二）是《辉夜大小姐想让我告白》的忠实粉丝。在看完动画第一季后，他被其故事梗概深深吸引，并对《辉夜大小姐》的原作漫画产生了浓厚兴趣，于是寻来资源从头看起。

李云枫看完《辉夜大小姐想让我告白》第一季后，被深深吸引，并对原作漫画产生了浓厚的兴趣，于是寻来资源从头看起。（受访者提供）

“无论是别出心裁的背景设定，各具特色的人物，充满张力的绘画技法，还是单元剧式的剧情架构，都令我爱不释手。”

在这部漫画里，看似高贵端庄的千金大小姐四宫辉夜却有着傲娇呆萌的一面；因眼神凶恶看着有距离感的学生会长白银御行其实是因为熬夜学习导致的黑眼圈。角色各自都有着与表面形象完全不符、不为人知的内心活动，双方试图利用各种计谋来迫使对方先表白的故事设定，让这部校园漫画变得有趣新颖。

“作为一名读者，每个人都只能体会自己的青春故事，如果有这样一部越来越有群像剧味道的恋爱漫画，可以让我们体会不同的恋爱故事背后的情感，有什么理由不好好静下心来欣赏一回呢。” 李云枫作为漫画和动漫的粉丝，对这部漫画有着很深的共鸣。

李云枫认为，这部漫画最不可多得的地方，就是不仅作品有着非常完美的推进节奏，其中塑造的男女主和他们的感情也有着非常完美的成长曲线。在众多单元形式的以笑点支撑的章节后，有条不紊地推动主线剧情的发展。由于那些小单元剧情真的非常有趣、笑点充足，所以即使主线推动不算特别，但整个作品读下来根本停不下来，非常有趣，并深刻感受主角二人的情感积累过程和他们自身的成长变化。可以说，会长和辉夜本身的人设并不是特别有特点的类型，但是作者厉害之处在于一开始并没有把这些设定一股脑地塞给读者，而是逐渐完善它，丰满它。在二人恋情升温的过程中，以“为什么会把恋爱视为头脑战”这个核心主题，展开他们两人背后的故事和心理的挖掘，让读者真真切切产生对会长的敬佩和对辉夜的怜爱。

《辉夜大小姐想让我告白》2020年1月，荣获第65届《小学馆漫画赏》一般向部门奖，为《周刊Young Jump》创刊52年来唯一获得此奖的作品。（互联网）

《辉夜大小姐想让我告白》

推出年份：2015年

故事简介：“在恋爱中先告白的人就是输家！”

在名门菁英云集的“秀知院学园”的学生会相遇的副会长四宫辉夜与会长白银御行备受大家瞩目。两人虽暗中相互爱慕，却因自尊心过高，无法坦率表达爱意，反而开始绞尽脑汁力求让对方先表白。从此，直到恋情明朗之前都会很欢乐的故事，充满新鲜感的“斗智”爱情喜剧，就此上演！

影响：单行本全28册。截至2022年12月，本系列作的累计发行量已超过2200万册。

2020年1月，荣获第65届《小学馆漫画赏》“一般向部门奖”，为《周刊Young Jump》创刊52年来唯一获得此奖的作品。

作品的主要角色几乎都取材于《竹取物语》，部分人物关系亦与其故事内容呼应。《竹取物语》是创作于十世纪初的日本最古老的物语文学作品，开创了“物语”这一新的文学体裁，是“传奇物语”流派的代表作品。《竹取物语》同时也第一次实现了日本语言与文字的统一，对于其后的古代散文文学作品的发展具有重大意义。

《月刊少女野崎君》于2015年获得《这本漫画真厉害！》女子篇第五名；2013年获得《全国书店店员推荐漫画》第三名。（互联网）

《月刊少女野崎君》

推出年份：2011年

故事简介：高中女生佐仓千代好不容易提起勇气向同年级的野崎梅太郎告白，得到的却是野崎的亲笔签名，和“要不要来我家？”的邀请。佐仓虽然对意料之外的展开感到困惑，却还是带着期待来到野崎家，没想到等着她的却是漫画原稿，不知不觉间就顺着野崎的指示开始进行涂黑作业。到这时，佐仓才发现野崎是知名少女漫画家梦野咲子……随着充满性格反差的角色陆续登场，笑料也愈来愈多。究竟佐仓的单恋能否修成正果呢？

影响：《月刊少女野崎君》于2015年获得《这本漫画真厉害！》女子篇第五名；2013年获得“全国书店店员推荐漫画”第三名。

该漫画算是少女漫画里的一部另类作品，剧中的喜剧与恋爱成分分配妥当，既不是单纯的纯爱漫画，也没有变成一部彻底的喜剧漫画。在暗恋方与被暗恋方组合在一起给野崎君做助手创作漫画的的主线剧情下，大家一起寻找漫画素材，也发生了很多有趣的故事。作者在营造了浪漫氛围后，下一秒又会放出突如其来的反转，使得漫画笑点密集。

《月》继2013年发布其同名广播剧CD，相继推出了同名动漫官方设定集，并于2020年在影视平台上发布真人网剧《月刊少女》，广受好评。

《四月是你的谎言》主题聚焦于古典乐，且只集中于描写一种乐器。（互联网）

《四月是你的谎言》

推出年份：2011年

故事简介：有马公生自小接受母亲严格的钢琴训练，以按照乐谱精准弹奏的能力在各项音乐比赛中获胜，被人称作“神童”。然而，在有马公主11岁时，母亲病逝了。加上自身对弹奏的迷惘，她陷入了听不见钢琴声音的心理障碍，所以选择放弃钢琴弹奏。

国中三年级的某一天，在青梅竹马椿的介绍下，有马公主认识了同年级的小提琴手宫园薰，并于一场合奏的音乐比赛中，被薰自由奔放的演奏风格所吸引。自此，她的心境与日常生活开始转变。

影响：该作于2013年获得讲谈社漫画赏少年部门奖项，其改编的电视动画也于2016年荣获SUGOI JAPAN Award动画部门首奖。

《四月是你的谎言》主题聚焦于古典乐，且只集中于描写一种乐器。在取材上，漫画作者新川咨询了作曲家大泽彻训和钢琴家菅野雅纪，并拍下钢琴家山崎香和小提琴家池田梨枝子实际于音乐厅演奏的样子。他也前往演奏会和声乐比赛的现场打听说法，阅读相关书籍，使剧中与音乐相关的情节尤其规范。

在日本富士山电视台的节目“一流人士嫉妒的厉害人物”中，漫画“One Piece”作者尾田荣一郎透露了自己最嫉妒的作品为漫画《四月是你的谎言》。尾田认为，漫画最难表现的就是音乐部分，但是这部漫画让读者仿佛在漫画中能听到音乐的效果。在尾田表达“嫉妒”的言论后，作品销量大爆发，日本各书店呈现完售状态，讲谈社宣布紧急重版。

动画在中国视频网站哔哩哔哩播出结束后，其令人震撼的收尾让该网站涌现了大量二次创作，包括杂谈、MAD、翻唱等方式去纪念这部作品带给他们的感动。

《齐木楠雄的灾难》是一部非常天马行空的搞笑漫画，它主要靠大量搞笑对白和夸张的人物造型吸引读者。（互联网）

《齐木楠雄的灾难》

推出年份：2012年

故事简介：齐木楠雄是一个超能力者，他能够窥视别人的内心，看透墙壁，以念力移动物品，有瞬间移动等超能力。虽然拥有强大到足以毁灭世界的力量，但楠雄每天只是想办法让自己默默地隐藏在人群之中，极力做个平凡人。一直到国中，齐木楠雄都顺利地当着个不起眼的学生，直到他进入了PK学院读书。PK学院让他认识了许多特别的同学，他的父母以及超级笨蛋燃堂力、有严重中二病的海藤瞬等人却一点也不打算让他安安静静地过活。平凡的日子逐渐变成对他来说是个多灾多难的生活。究竟楠雄能不能使用他的超能力，在持续不断的“灾难”中继续过着不受瞩目的平稳生活？

影响：《齐木楠雄的灾难》是一部非常天马行空的搞笑漫画，它主要靠大量搞笑对白和夸张的人物造型吸引读者。

2012年5月发行的单行本第5册为止，漫画单行本累计发行量已超过100万册，单行本第7册的初版达到15万册。最终回完结时的单行本系列累计发行册数超过600万册。

自该漫画改编的小说、电视动画、真人电影及电子游戏《齐木楠雄的灾难：史上最大的灾难！？》等衍生作品已陆续发行。真人电影在上映的第一周内，日本票房便抵达1.94亿日元。

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