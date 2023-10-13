【取火】高静娴：一场注定会分手的恋爱

当然我深知我与偶像不可能在一起，但还是会像大多数的追星女孩一样幻想着与偶像谈一场恋爱。长大后觉得非常羞耻与幼稚，可是这就是青春吧！

爱情无以名状无迹可寻，没有道理没有逻辑没有时限，爱情的发生或是轰轰烈烈的转瞬火焰，或是细水流长的慢动作，又或是孤注一掷的一见钟情，它在可能与不可能之间暧昧游移，无边界……《取火》10月特别企划“最不可能的爱情”登场了。——编者

知道时间有限，但还是不顾一切就像飞蛾扑火般用尽全力去爱。知道这场恋爱没有好的结局。知道剩下的时间不多，就像有个倒计时器在提醒我分离的时间要到了。这使我更疯狂地抛下一切去与你见面。把每一次的见面都当做最后一次，至少我们把握好当下在一起的时间。但人心终究还是贪心的，每次的见面我都告诉自己要知足。之后的我还是会想再与你见面。

每次见面，你会许下诺言说希望我们永远在一起。你会和我说希望我们分开后，我不会太伤心。你会为将来的分离做打算，慢慢地帮我做好心理准备。但再多的准备也平复不了我们即将离别的心情。时间就像沙漏，一点一点地流失。但沙漏可以翻转了重来，那我们呢？我们是否也能重来？如果知道我们会那么伤心，当初是否还会不顾一切地相爱？

我想我还是会选择不顾一切去爱。为了我们的快乐回忆，我愿意承受分离的痛苦。因为这些回忆会远远超过那些痛苦。至少分开后伤心时，还是可以回想与你一起度过的时光。就算知道结局是悲的，也好过错过你。

经历了512天，我们终于迎来了注定好的结局。我们都哭了，撕心裂肺的痛已经在身体的每个角落蔓延。之前为离别所做的心理建设，全部瓦解。现在我只想以后没有你的日子，我要怎么过？你却忍着眼泪笑着说：”也许有一天我们会再次相遇，至少我们在一起过。” 我哭着与你告别，直到你的身影消失在人海中。我想我们再次相遇时我已经成为更好的人。我想时间久了，我也许不会那么伤心。我想之后我会遇到别人而忘了你。

过了四年，再次听到你的消息。我虽然已经成为更好的自己但我还没有遇到别人也还没有忘记你。时间并没有冲淡我的思念与爱慕之情。看着电视里的你们终于合体卖力的跳着熟悉的舞步、唱着我倒背如流的歌曲。我不仅流下眼泪，感叹活着真好。庆幸自己在有生之年可以看见你们合体上台表演。这次的重逢虽非常的短暂但我还是非常珍惜。也许在未来等春风再次拂过，我们可以再次相遇。希望那时我们可以不用再说再见。

青春期的我陪伴你们从出道至解散，燃烧了我整个青春。整个过程真的就像谈了一场轰轰烈烈的恋爱，最后却是以惨烈的悲剧收场。时间冲淡了当时的悲伤，现在想起来心里还是难免有些悸动。那是段悲伤的回忆，但想起当时自己荒唐的追星行为嘴角还是会不自觉地上扬。当然我深知我与偶像不可能在一起，但还是会像大多数的追星女孩一样幻想着与偶像谈一场恋爱。长大后觉得非常羞耻与幼稚，可是这就是青春吧！即便知道不可能还是会肆无忌惮地追求自己的热爱。偶像与粉丝就像在谈一场远距离的恋爱，永远不能奔现。但喜欢上限定的偶像团体就像是在谈一场注定会分手的恋爱。结局早已经注定，但我还是选择不顾一切去爱。不为什么，只为将来不留遗憾。

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