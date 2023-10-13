【留学博客】黄佳琪：第一次，意味着什么？

大家是否还记得，自己人生中的种种“第一次”？第一次学走路是几岁；第一次上学心情如何；第一次谈恋爱时感觉多幸福？其实，这也是我第一次投稿写博客，若有不足之处，请各位多包涵。

我今年就读新加坡国立大学大三年级，而在学校的国际交换生计划下，我于8月31日飞往中国北京，踏上了长达五个月的“北漂”之旅。这是我第三次到访北京，却是我首次在没有家人或朋友的陪同下，独自出国。因此兴奋之余，也瞻前顾后，为琐碎的行政事物烦恼、担心无法适应北京大学繁重的课业等。

或许是亚洲家庭的文化，父母会出于关心和爱，尽量为孩子们包办一切，挡风遮雨。父母总会在前头拦截大风大浪，让儿女仅感受到微风拂面，风调雨顺。父亲本想和我一起去北京，助我办理入学与住宿，却被我强力谢绝了。即便了解父母的操心和好意，我相信年满21岁的自己已经有能力，也是时候尝试独当一面。就这样，我在樟宜机场第三搭客大厦挥别了来送行的家人朋友，单枪匹马地前往登机处。

其实，相比那些出国深造或常驻海外公干的人，半年的学生交换计划不算什么。但对我而言，这场第一次独处海外、尝试人生路不熟滋味的体验，蕴含着非凡的意义。

乍到北京，或许是水土不服或气候差的缘故，我没过几天就感到身体不适，牙龈发炎红肿，难以饮食。生病了却不在家人身边，得靠自己护理，学习如何应对相关的病症。同时，我还得四处奔波办理各种行政事物。而且，身为外籍护照持有者，我碰到了许多限制。比如，即便已开设了当地的工商银行账号，却无法从新加坡银行转账至该银行；微信和支付宝虽然能联上新加坡VISA卡，但并非所有商家都接受这种付款方式。中国大陆的网络防火墙加重适应新环境的挑战，迫使我去摸索平时没使用的应用程序。

这些挑战出乎意料，或许是因为自己没做好充足的准备，但也许这就是“第一次”的宝贵之处。因为未曾经历，所以起初感到措手不及，备尝辛苦，但之后必定得心应手。

我到北京也体验了另一个极具象征性的“第一次”——海外参与国家总统选举。这次的总统选举有270万9455名合格选民，当中分别有6.6%及0.25%属于首次投票和海外投票人士。我恰好同时属于这两组人群，算是少之又少的选民类型。人生中难得有机会在海外参加国家选举，我当然兴奋无比，迫不及待体验新加坡驻北京大使馆里凝重的选举气氛。不过，我觉得更有意义的是第一次投票的体验。在这次选举的条列下，于2023年6月1日之前年满21岁的国人属于成年、合格的选民，有机会投下塑造着国家未来的一票话语权。

抵达投票现场，我惊觉现场并没有新加坡人的“经典”人龙队伍，但站守大使馆的工作人员及迎风飘扬的国旗，已足以给予我强烈的亲切感。手握这神圣的一票，我感觉身负重任，第一次有机会履行作为一名新加坡人的责任。为此，我必定感恩与珍惜。身处他乡的境遇凸显了我对国家的思念和归属感，让我深刻地体会到“家是温暖的避风港”这句话。

同时，我也意识到其实“成年”并不等于“成长”。“成年”也许能以一个岁数定义，但“成长”则只能用人生历练来衡量。对我来说，经历越多“第一次”，意味累积更多历练，因此象征成长。在漫漫的人生道路上，我们会碰上无数的“第一次”。我们不应该因恐惧陌生而试图逃避，则应尽量尝试与克服。这样，我们才能不断成长，提升自己。