【星期五连载小说】呼吸

声音向我解释了什么是工作，怎么操作机器，那些机器会捕捉动作，投影到废土区的机器人身上。我们，他们空调人要援助废土区，每日要分发食物、教育、卫生、工程和娱乐资源到每个角落，确保废土区人人生活安宁。

（6）

伏羲和呙吓一大跳，手上的小人四散到地面呜哇大哭，祝融在短短光阴变化中说完了宇宙未来，而小人们拿着胯间的泥巴拼接粘合，密密麻麻造出了几代黑脑壳。三座大山样的人投下休憩的阴影，小人们就在大人谈话间驻扎在大臂大腿上，大人们流下汗虫虫，小人就接着刷牙洗澡解渴，勤勤恳恳度过数个世纪回合，没人去破解山谷间未来的密语。

阿嬷慢吞吞的语速吞吐，这下我才知道，我是泥巴的产物，我不是阿嬷的，阿嬷是我爸爸的妈妈，爸爸和妈妈是生育我的人们。自那以后，我大脑中关于爸妈的名词解释更像诗歌，像不想看就不存在的月亮，像阿嬷梦呓般断语的终结，像那种大停电，我原以为是个大坏蛋，但其实是这个世界开始原因的大停电。后来我也开始陷入局部停电，肺部炙热铁烧，朦胧间听见阿嬷继续说着。

我记不太清了，她好像说，呙、伏羲和祝融都遭遇了大旱，化作山林死去了。三人身上的小人都各自为营，维护自己的清凉权益，祝融派最喜探险创新，最先发明出了空调，伏羲派最会占卜纵横，联合了人数最多的呙派，征服祝融的寸寸皮肤脏器，连同无限冷气的空调。后来，好像就是现在这样了，空调区独自矗立，废土区一片废土，我也不知道我是谁的后人，我正在谁的身体上生活。

那时我才学会一点说话，还没遇到眼镜狗，还没永别阿嬷进入空调区。虽然身体修修补补，我的大脑也尚未发育得当，但我听了阿嬷的这些故事，误以为自己足够聪明，破铜烂铁的脖子以下，有着智力超群的脖子以上。而之后十多年在床上的思索时光，让我一直有个扯坠嘴巴的猜想，有关我们的起源，有关阿嬷闭口不谈的大停电。在空调区的这两个月，感性器官没得到允许运作，我才逐渐把逻辑完善得至纯至美。时空交织翻页，牵连到眼镜狗给我的记忆迷宫，那被抓来的前一晚，梦火中爸妈的影子摇晃，有时我想着都要脑袋爆炸。

回忆就到了这里，眼镜狗还无声盯着我。突然脑中有声音传来，“你可以出来了”。我起初不相信自己能下床行走，后来那个声音一直在教导命令我，我才轻轻放了一只脚，第一次脚底触碰地面，然后直立弯动膝盖骨，肺部机器冰冰梆梆，结实得让我呼吸进几斤空气。我打开空调区洁白的大门，看清了这栋大楼的所有面目。玻璃幻彩璀璨的流光下，每层楼都悬浮着，彼此间像平整湖面的涟漪，眼镜狗像蜜蜂一样粘在房口，又载着食物从这楼跃到那楼。

空调人，还是眼镜狗，在我脑中播放声音，告诉我前进方向。我在白得发暗的地板上转十几个弯，绕到了另外一个房间，一个全是我这样的人的房间，大家的面前都有几架大机器。声音向我解释了什么是工作，怎么操作机器，那些机器会捕捉动作，投影到废土区的机器人身上。我们，他们空调人要援助废土区，每日要分发食物、教育、卫生、工程和娱乐资源到每个角落，确保废土区人人生活安宁。

我拿着机器说明书，脑袋嗡嗡，慌乱间忘记了呼吸，肺部开始升温了。

（每星期五连载）