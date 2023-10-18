【校果】青年行善　为癌症患者献星星与才艺

8月26日，白血病和淋巴癌基金会（Leukemia & Lymphoma Foundation) 和新保集团杜克—国大血癌中心（SingHealth Duke-NUS Blood Cancer Centre）在新加坡中央医院园联合举办了一年一度的座谈会。座谈会的目的是为了教育慢性粒细胞白血病患者白血病的本质以及治疗方法等关键信息。这次座谈会由专研此科的新加坡中央医院血液科高级顾问医生蔡端兴医生担任主讲人。淡马锡初级学院和德明政府中学的青年行善活动小组（Youth For Causes）也参与其中，负责主持、组织表演等，为这次座谈会添了鲜活的色彩。

小组合作 传递温暖

此次的座谈会由淡马锡初级学院青年行善活动小组金子小组（Team Aurum）的两位组员，李佳恩（16岁）和何陈思蕊（16岁）主持。她们总结了各个慈善小组为白血病和淋巴癌基金会这几个月为提高公众意识所做的贡献、筹款项目等。参与今年行善活动的青年团体分别是德明政府中学的 Project Kainosis （复兴小组）和 Project Live Laugh Love（‘活着、笑着、爱着’小组），和淡马锡初级学院的金子小组。

过去三年，因为疫情的缘故，活动的数量和联手策划活动的机会较少。即使在2022年新加坡的\疫情防控措施放宽后，也只有少数青年参与。淡马锡初级学院和德明政府中学的青年行善活动小组首次联合举办活动，各个小组也能借此机会认识到与自己一样心系血癌患者群体的同龄人。

编织红心 献出爱心

金子小组为座谈会的来宾准备了可爱的心形和星形毛绒玩具。这些玩具是金子小组在6月假期期间带领志愿者手工编织的。在座谈会上将它们赠送给白血病和淋巴癌基金会的受益者，以”真心”表达“真心”。

金子小组的志愿者编制红心、金星，从而表达真心。

金子小组的李佳恩（16岁）说：“我有亲人死于血癌，见过家人与病魔斗争，所以我很了解癌症患者家属的感受。我真心希望我们所做的一切能够帮助到患者。”

演出节目 为座谈会添色彩

来宾们入座后，座谈会由德明政府合唱团成员们的歌声拉开序幕。之后还有“活着、笑着、爱着”小组成员带来的律动吉他演唱。座谈会的所有表演都是由德明政府中学复兴小组筹备完成，表演者则都是他们小组的志愿者。在之后的中场休息中，还有德明政府的乐队表演，演奏《驯龙高手》主题曲尤其受来宾喜爱，纷纷拿出手机录下精彩的表演。

主办方白血病与淋巴癌基金会的宋碧雪医生在受访时说：“学生们的表演非常温馨，让活动变得更加热闹。特别的手工制作的礼品袋也非常漂亮且个性化。它们比“购买”的物品更有价值。”

青年竞赛的三个小组在复兴小组的照相亭前拍照，笑容定格永恒，座谈会圆满结束。

青年行善活动（Youth For Causes ）是新加坡基督教青年会 (YMCA) 自2003年以来发起的一项社区倡议。它为 15至25岁的年轻人提供平台，其中包括种子资金、培训和志愿者指导。这些资金、辅导则用于执行自发项目，以提高公众意识， 为他们选择的社会服务机构提供资金和动员志愿者。