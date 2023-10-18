【字食族】李画扬：哑谜

那种平静的表面之下藏匿着一股愤怒，如同拉满的弓，箭在弦上，不得不发。

那条龙鱼在嘈杂拥挤的客厅一角里游着，扣子一样的死鱼眼无神地瞪着，从未有过一丝闭合的迹象。客厅里充斥着麻将碰撞发出的闷声，偶尔夹杂着几句懊悔的叫骂。客厅里弥漫的烟味似乎只是我的幻觉，只有在鱼缸中斑斓的灯光下，可以隐约勾勒出烟雾的形状。

叔叔在客厅里放了一个鱼缸，在整个客厅都可以看到的地方，鱼缸里最显眼的就是那条银龙鱼。花里胡哨的鱼缸里，放了一大堆摆件和一堆色彩鲜艳的小热带鱼，唯有银龙鱼一尘不染。他满意地观赏着它，为它提供了最佳的环境、水质、饲料，那条龙鱼唯一要做的，只是不要死掉而已。

龙鱼光滑的鳞片看似如此锋利又柔软，然而它的双眼却始终流露出一股死寂的神情。那种毫无生气的眼神，每次看着它，都让我感到一丝恶心。然而，那个鱼缸却摆放在如此显眼的位置，我难免会瞥到。在只比它大三倍的，四四方方的鱼缸里，它时而游动，时而静止。

龙鱼刚被接回来那会儿，客人们来的时候都会观赏一番，聊着怎么把龙鱼养得这么好一类的话，无聊至极。那不过是麻将开始之前的缓冲罢了，她们毕竟不是来看鱼的。鱼缸紧贴着一面墙，而麻将桌恰好位于鱼缸前不远的地方，留下了狭窄的通道供人穿行。

每当家里来客人时，我往往会躲进自己的房间里，尽可能不出现在客人眼前。房子里的隔音效果极差，而那些搓洗麻将的声音几乎淹没了所有其他噪音。我躲进房间里的时候，那条鱼就赤裸裸地暴露在那里，无处可藏。

也许是听多了骂声，被愤怒的情绪感染了，待都所有人离开后，我远远地观察着鱼缸里的动静，那条在我看来没有灵魂的鱼，将鱼缸里的水都染上了怒意。它是不满的，我猜测到。那种平静的表面之下藏匿着一股愤怒，如同拉满的弓，箭在弦上，不得不发。

正值盛夏，人的惰性被无限放大，鱼缸里的水日渐浑浊起来。龙鱼还是平静，平静到稍显呆傻，乖巧地在浑浊的水里当好一个合格的摆件。一个来打麻将的客人，带了她的小儿子来。男孩趁大人不注意，贴在鱼缸玻璃上，死死地盯着龙鱼。他似乎觉得还不够，于是悄悄地掀起了鱼缸的盖子，将手伸入水中。

手指探入水中的那一瞬，鱼缸里“漂浮的尸体”猛地咬住了男孩的手指，顿时鲜血淋漓。男孩急忙用力甩开咬住自己的龙鱼，龙鱼随着惯性飞出了鱼缸，重重地摔在了木地板上。轻微地扑腾了几下，然后再也没有动弹。龙鱼坠落的闷声，恰好被搓洗麻将的声音盖过了。

男孩因疼痛而大声哭喊，手指上的伤口还在不断地涌出鲜血。大人们听到哭声，匆忙离开麻将桌前来查看。男孩的母亲心疼地安抚着儿子。而那条龙鱼，似乎就被她踩在脚下。直到她抬起脚，才发现脚下踩着柔软的东西，原来是那条龙鱼。此时，它已经面目全非，腥臭的鱼血源源不断地流出，那双眼睛里，只剩下麻木。

银龙鱼死了，然而我依然能够嗅到空气中的鱼腥味。龙鱼的尸体被叔叔草草处理掉了。当天，他又买了一条与上一条外表相同的银龙鱼，放进了原本的鱼缸，仿佛什么都没有发生过一样。以至于当我看到新来的鱼时，有一瞬间的错觉。鱼缸依旧，鱼还是那条鱼，仿佛什么都没有发生过一样。