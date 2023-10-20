【取火】郑凯忆：她和她的攻略対像

爱情无以名状无迹可寻，没有道理没有逻辑没有时限，爱情的发生或是轰轰烈烈的转瞬火焰，或是细水流长的慢动作，又或是孤注一掷的一见钟情，它在可能与不可能之间暧昧游移，无边界……《取火》10月特别企划“最不可能的爱情”登场了。——编者

雨，总是模糊不清。

世界被蒙上一层雨，叫人看不出真实的景。所以到底哪个，才是雨的样貌？

—

第一次遇见她，是在没有人的公园。

雨水划过皮肤，冷的彻底，但我不知道我还能去哪里，去哪个没有雨的地方。

她说她恰巧路过，然后笑着给我递伞。

明明她的笑如此虚伪，眼神却干净的像映着光泽的镜子。

我看着她奔走在来时的路——她可以不用淋湿自己的。

雨还在下，但是我站在伞下，雨打不到我。那里，曾短暂的是个没有雨的地方。

—

再然后，她带我去了据说很灵的寺庙。

我们坐在屋檐下，看溅上来的雨一点、一点浸湿鞋子。

被点燃的粗香直直立于香炉中央，烟随着风飘出了寺庙外，与绵绵细雨融为一体。

她起身进了庙，跪在了佛祖前的软垫上，双手合十，轻轻垂落着头。她把碎发别在耳后，要掉，又不掉。

我问她在求什么，她没有说话。

她只是从口袋里掏出来一条红绳子，系在我手腕上。

她说这些红绳子是庙里的和尚自己编的。难怪有些粗糙。

“所以，”

“保你岁岁平安，幸福美满。”

保我岁岁平安，幸福美满。

外头的雨还在下，越下越大。雨，几时会停？

—

遇见她后的第十三天，她喝得烂醉。

不自然的红晕爬上她脸颊，她像个树懒一样挂在我身上。

混乱的酒味刺激着神经，但还是紧紧扶着她上车，送她回去她的住处。

微暖的泪水触碰到手背的时候，我才看清她哭肿的双眼。

“我好想你啊，”她在我手背上蹭了蹭。

我不就在这儿吗。

“能再快点儿见到你就好了。”

不是昨天才见过吗。

“好想你啊。”

“……好”

—

那天在商场看见她，看见她买了一条男士领带。

我很开心。

她身边就我一个男士，她爸爸也很早就不在了，不是送我的，还能送谁啊。

所以我很自然的开心了，安安静静坐在家里等她送礼物来。

可现在已经过去三天了，我还是什么都没有收到。

烦。很烦。

—

我又开心了。

今天她送礼物来了，是那条男士领带。

虽然她的笑容很假，虽然她选购的领带也不那么好看，但也……还行吧。

—

最后一次见她，我们一起在下着雨的晚上跳舞。

我们张开双臂转圈，肆意和风对抗。雨很冷，但她的手是暖的。她拉着我转呀转，直到伴着雨水的世界也开始在眼睛里旋转，我们倒在了公园的红色塑料跑道上。

身上的衣服已经被浸透，没有人在乎。其实淋雨的感觉，也没有那么糟糕。

滴落的雨缓缓描绘着她的五官，她生得不算漂亮，可我就是能够在很黑很黑的夜里第一眼看到她。

她的笑声回荡在耳畔，抵过铺天盖地的雨声。

她说，这可能是我们的最后一次见面了。

“……”

为什么为什么为什么为什么，为什么？

我好像，突然，就看不清雨后面的世界了。

—

我当然知道她不属于这个世界，我当然知道那天在庙里她求的是早日回家，我当然知道她那时想的是她在另一个世界的家人，我当然知道她送我男士领带只是因为系统监测到了好感度的下降，我当然知道……我只是她需要完成的攻略任务。

只是，我不只是想当一个任务。

于是，我假装我在乎，但系统的好感度又怎么会作假呢？

所以，她还完成了她的攻略任务，她还是被系统送回了属于她的世界，她的家。

她很开心，我也应该为她感到开心。

我以为，她至少会感到不舍，至少会有过一刻的动心。

雨似乎永远不会停。

—

“呐，红绳子，我刚刚费了老大劲儿，替你求来的！”

“庙里的和尚自己编的，厉害吧人家！”

“手给我，我帮你系。”

“所以，”

“保你岁岁平安，幸福美满。”

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